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18.02.2019
Российская газета

Видео: флот США пополнил корабль-невидимка

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В Сан-Франциско состоялась церемония ввода в состав американского военно-морского флота кораблея ближней прибрежной зоны LCS-16 Tusla. Трансляция церемонии велась на Youtube-канале ВМС США.

Tusla - восьмой корабль прибрежной зоны (LCS), названный в честь Таслы, второго по величине города Оклахомы. Закладка корабля состоялась в январе 2016 года на верфи в Мобиле, Алабама. 16 марта 2017 года Tusla спущен на воду и год спустя завершил приемо-сдаточные испытания.

Корабли типа LCS предназначены для обеспечения безопасности судоходства в прибрежных районах, минной разведки и участия в специальных операциях. Тримаранная конструкция позволяет LCS развивать скорость до 45 узлов в час (при волнении до 3 баллов), в конструкции судна применены стелс-технологии.

Базовым вооружением Tusla являются два вертолета MH-60R Seahawk, пять артустановок калибра 57 и 50 мм, зенитно-ракетный комплекс Evolved SeaRAM на 11 ячеек. Модульная конструкция LCS позволяет устанавливать дополнительное вооружение и оборудование в зависимости от задач предстоящей миссии.


Антон Валагин

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
Phalanx CIWS
SH-60
Проекты
LCS-1
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1 комментарий
№1
18.02.2019 02:42
Я его вижу )
0
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