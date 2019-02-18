Проект по оснащению эмиратской БМП Enigma российским боевым модулем заморожен

По словам главы Рособоронэкспорта Александра Михеева, в перспективе в рамках проекта допускается трансфер технологий или возвращение к уже рассмотренному прототипу

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Проект по оснащению БМП Enigma разработки эмиратской компании Emirates Defense Technologies российским боевым модулем АУ-220М с 57-мм пушкой временно приостановлен. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев в рамках проходящей здесь 14-й международной выставки вооружений и военной техники IDEX-2019.

"Мы все предложения сделали и согласовали прототип проекта. Однако в прошлом году другая сторона решила обратить внимание на продукцию местной компании Tawazun. Проект пока заморожен, мы смотрим на это нормально", - отметил Михеев.

По его словам, в перспективе в рамках данного проекта допускается трансфер технологий или возвращение к уже рассмотренному прототипу.

Меморандум, предоставляющий возможность оснащения арабской бронемашины Enigma российским боевым модулем АУ-220М, был подписан в Абу-Даби в феврале 2015 года на выставке IDEX-2015.