В помощь водолазам под лед отправили робота

В замерзшей акватории Финского залива подводные специалисты Балтийского флота заделали пробоину в корпусе корабля. Корректировка выполнения задачи проводилась при помощи миниатюрного телеуправляемого необитаемого аппарата.

Спуск под лед через специально прорубленную майну считается одним из самых сложных видов водолазной подготовки. Особое внимание при проведении подводных работ было уделено безопасности – работы проводились в сложной ледовой обстановке. С учетом низкой температуры были приняты меры, предупреждающие образование в шланговых соединениях ледяных пробок, обмерзание дыхательных и травящих клапанов водолазного снаряжения.

Для обеспечения спусков использовался спасательный многофункциональный катер проекта 23370, оборудованный барокамерой и с командой медицинских специалистов на борту.

Выполняя предусмотренные планом учений подводные работы в условиях зимнего времени, специалисты аварийно-спасательного отряда Ленинградской военно-морской базы осмотрели корпуса надводных кораблей, плавдоков и плавпричалов. Водолазы также провели обследование морского дна, выполнили ремонтные работы по восстановлению герметичности корпуса корабля, получившего условную пробоину, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)