Войти
18.02.2019
Военно-промышленный курьер

В помощь водолазам под лед отправили робота

484
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В замерзшей акватории Финского залива подводные специалисты Балтийского флота заделали пробоину в корпусе корабля. Корректировка выполнения задачи проводилась при помощи миниатюрного телеуправляемого необитаемого аппарата.

Спуск под лед через специально прорубленную майну считается одним из самых сложных видов водолазной подготовки. Особое внимание при проведении подводных работ было уделено безопасности – работы проводились в сложной ледовой обстановке. С учетом низкой температуры были приняты меры, предупреждающие образование в шланговых соединениях ледяных пробок, обмерзание дыхательных и травящих клапанов водолазного снаряжения.

Для обеспечения спусков использовался спасательный многофункциональный катер проекта 23370, оборудованный барокамерой и с командой медицинских специалистов на борту.

Выполняя предусмотренные планом учений подводные работы в условиях зимнего времени, специалисты аварийно-спасательного отряда Ленинградской военно-морской базы осмотрели корпуса надводных кораблей, плавдоков и плавпричалов. Водолазы также провели обследование морского дна, выполнили ремонтные работы по восстановлению герметичности корпуса корабля, получившего условную пробоину, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Проекты
23370 ММК
БФ
Военные учения
Медицина
Робот
Похожие новости
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
13.08.2015
Годовщину гибели "Курска" ВМФ встречает обновлением спасательных служб
18.11.2014
На обочине нечеловеческого прогресса
01.07.2014
Море начинается с берега — часть II
13.05.2014
Катер СМК-2093 (проекта 23370) на учениях в Санкт-Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:55
  • 4
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:52
  • 1
Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов