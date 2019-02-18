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18.02.2019
ТАСС

УВЗ начинает продвижение новых самоходных минометов на мировом рынке

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Артиллерийско-минометный комплекс "Флокс".
Артиллерийско-минометный комплекс "Флокс".
Источник изображения: Алексей Жарич/корпорация "Уралвагонзавод"

Речь идет о орудиях "Флокс" и "Дрок", представленных на выставке вооружений IDEX-2019

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Российская научно- производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в состав госкорпорации "Ростех") начинает продвижение новейших самоходных минометов "Флокс" и "Дрок" на мировой рынок вооружений. Впервые эти образцы были представлены за рубежом на 14-й международной выставке вооружений IDEX-2019, проходящей в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель УВЗ, ранее на зарубежных выставках эти системы артиллерийского вооружения представлены не были. "В 2019 году впервые на выставке IDEX АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав УВЗ - прим. ТАСС) представляет макеты своих новых перспективных разработок - 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия (САО) "Флокс" и 82-миллиметрового самоходного миномета "Дрок", - проинформировал представитель компании.

Особенности конструкции

По его словам, миномет "Флокс" представляет собой артиллерийскую систему нового поколения. "Размещение орудия на шасси автомобиля - решение абсолютно новое. Фактически это новый класс вооружения, позволяющий существенно поднять мобильность артиллерийских подразделений", - отметил он.

"Главная особенность нового САО - комбинированное полуавтоматическое нарезное орудие, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, так и применяться при стрельбе прямой наводкой", - проинформировал представитель УВЗ. Впервые в отечественной практике САО "Флокс" получило систему обнаружения лазерного облучение и постановки оптических помех.

Самоходный миномет "Дрок", предназначенный для поддержки высокомобильных подразделений, размещен на шасси бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". "Основное вооружение "Дрока" - 82-миллиметровый казнозарядный миномет с ручным заряжанием. Расчет может вести огонь по целям, не выходя из боевого отделения. Стрельба производится как штатными, так и новыми минами - с увеличенной дальностью и могуществом", - сообщил источник.

По его словам, "Дрок" может оснащаться дополнительным 82-миллиметровым минометом 2Б24, предназначенным для стрельбы с грунта. Благодаря невысокой боевой массе - 14 т - новая система отличается высоким уровнем мобильности, подчеркнул источник.

По его словам, обе машины в настоящее время проходят испытания.

17.02.2019
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