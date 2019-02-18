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18.02.2019
ТАСС

ОАЭ намерены модернизировать ЗРПК "Панцирь-С1"

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Комплекс "Панцирь-С1" на шасси MAN-SX45
Комплекс "Панцирь-С1" на шасси MAN-SX45 в боевом положении. Вероятно на испытаниях в ОАЭ, 2009-2010 г.г.
Источник изображения: http://www.kbptula.ru/

Рособоронэкспорт получил соответствующий запрос

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) направили Рособоронэкспорту запрос на модернизацию поставленных из РФ зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1". Об этом генеральный директор компании Александр Михеев сообщил журналистам на 14-й международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2019.

"ЗРПК "Панцирь-С1" успешно эксплуатируется эмиратской стороной, и мы получили запрос на дальнейшую программу модернизации. Опыт работы российских систем, в том числе, данного комплекса, показал их высокую эффективность", - сообщил Михеев.

Согласно данным открытых источников, на вооружении армии ОАЭ состоят 50 ЗРПК "Панцирь-С1" на шасси Man SX45.

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
MAN
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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