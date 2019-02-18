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18.02.2019
Военное обозрение

Немецкие СМИ: Россия превращается в великую IT-державу

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В России есть все задатки стать "великой IT-державой", поскольку российские компании в этой сфере отличаются инновационностью и профессионализмом, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Газета напоминает, что доходы российского гиганта "Яндекс" в прошлом году выросли на 36 процентов до более чем $1,8 млрд., а прибыль даже на 430% до 660 млн.

По мнению издания, поисковик уверенно движется к тому, чтобы стать одновременно российским Google, Amazon, Uber и TomTom. И не только потому, что крупнейшая в мире страна переживает бум интернет-торговли, но и в связи с тем, решения российских IT-компаний зачастую не уступают конкурентам из Силиконовой долины, говорится в статье.

При этом количество интернет-пользователей в РФ растет большими темпами. Последние данные говорят о том, что уже 75% россиян получили доступ во всемирную паутину (из них 59% заходят в Сеть с помощью своего смартфона). Таким образом, российский интернет-рынок, насчитывающий более 90 млн. человек, стал крупнейшим в Европе, констатирует автор.

Кроме того, страна обладает большим потенциалом в области сетевой коммерции: розничный электронный оборот товаров там может вырасти с $18 млрд. в 2017 году до $31 млрд. в 2020 году, добавляет он.

Напомним, согласно указу президента РФ от мая 2018 года, "цифровая экономика" стала одним из приоритетных направлений государства наряду с такими программами как повышение продолжительности жизни россиян, улучшение их жилищных условий и снижение уровня бедности.

17.02.2019
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Германия
Россия
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2020-й год
ИТ
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