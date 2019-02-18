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18.02.2019
ТАСС

"Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник

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АО "Концерн "Калашников"
АО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: vpk-news.ru

Он уже прошел испытания и готов к работе, заверили в пресс-службе концерна

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" на международной оборонной выставке IDEX-2019 представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, он уже прошел испытания и готов к работе, передает корреспондент ТАСС.

На экспозиции концерна представлена модель беспилотника, вдвое меньшая, чем реальный образец. Согласно презентации, скорость полета беспилотника может достигать 80-130 км/ч. При этом продолжительность работы составляет 30 минут, максимальная нагрузка - 3 кг, габариты 1210х950х165 мм.

"Беспилотник успешно прошел испытания и готов к работе", - сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

После запуска беспилотник взрывается, достигая цели.

Производителем и разработчиком новинки является дочерняя компания концерна Zala aero.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

17.02.2019
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принадлежат ТАСС
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