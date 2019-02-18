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18.02.2019
Российская газета

Новый убийца танков НАТО: в США оценили российский аналог Javelin

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Источник изображения: Wikimedia.org

Американские СМИ заинтересовались новым переносным противотанковым ракетным комплексом, разрабатываемом в России. Его пытаются сравнить с Javelin, но, вероятно, российский ПТРК по некоторым показателям превзойдет "американца".

The National Interest подчеркивает, что российская ракета - убийца танков будет наносить удар в слабо защищенные проекции. Это может быть связано с усилением брони на новых танках НАТО, таких, как например, Abrams M1A2C.

В публикации отмечается, что некоторые российские ПТРК уже имеют возможность бить сверху по уязвимой зоне танка, увеличивая траекторию полета по мере приближения к цели.

"Новая ракета также является инновационной в том смысле, что она предназначена для использования по принципу "выстрелил и забыл"", - говорится в материале.

The National Interest пишет, что российская разработка не будет копией Javelin. Ее предполагается активно использовать в городских боях и для стрельбы из неподготовленных помещений.

"Хотя Javelin - это переносная система, она довольно громоздкая и ее трудно быстро задействовать. Для теплового прицела пускового устройства требуется время охлаждения 2,5-3,5 минуты, хотя дневной прицел может использоваться для более быстрой фиксации целей", - пишет американское издание.

Оно предполагает, что новый российский ПТУР, скорее, следует сравнивать с израильским Spike-SR или Enforcer MBDA.

"Независимо от этого, ПТРК, действующий по принципу "выстрелил и забыл" будет представлять серьезную угрозу для танков НАТО", - признает The National Interest.

Автор материала не уверен в том, что от нового российского оружия спасут даже продвинутые комплексы активной защиты.


Руслан Мельников

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Spike NLOS
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
NATO
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