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18.02.2019
Военное обозрение

Норвежские военные не могут поднять танкер, затонувший в результате их ошибки

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Норвежские власти готовятся к операции по подъему фрегата Helge Ingstad, потерпевшего крушение 8 ноября прошлого года в результате столкновения с танкером. Работу затрудняют сложные погодные условия.

Источник изображения: twitter.com/NavyLookout, KV Bergen/Forsvaret

Спасатели не могут проводить мероприятия по подъему судна, если волны достигают высоты более полуметра или скорость ветра превышает десять метров в секунду. Для проведения всего комплекса работ спасательной команде из компаний BOA Management и DNV GL необходимо минимум пять-шесть дней. В ожидании хорошей погоды в соседнем порту пришвартованы два плавучих крана.

Погода в районе Хельтефьордена, месте затопления судна, постоянно меняется. Местные жители говорят, что в течение несколько часов вы можете попеременно ощутить дождь, ветер, снег и солнце. Это может продлить процесс подъема фрегата до Пасхи, считает метеоролог Роар Хансен из StormGeo, который проводил анализ статистики погоды в этом районе в течение последних 15 лет.

Изначально вооруженные силы Норвегии рапортовали, что операция начнется в январе. На данный момент с корабля частично откачано топливо и снята часть вооружений. Военные торопятся с его подъемом, так как чем дольше судно находится под водой, тем меньше шансы его возращения в строй.

Четвертый из пяти норвежских фрегатов серии Fridtjof Nansen был введен в эксплуатацию в 2009 году. 8 ноября 2018 года, судно, возвращавшееся после масштабных учений сил НАТО "Единый трезубец", потерпело крушение в ходе столкновения с нефтяным танкером Sola ST. 127 членов экипажа, 8 из которых получили ранения в результате аварии, были эвакуированы. Сам корабль дал крен, набрал воды и затонул.

Источник изображения: twitter.com/NavyLookout, KV Bergen/Forsvaret

29 ноября 2018 года AIBN опубликовало предварительный отчет об аварии. Согласно данным, изложенным в этом документе, к катастрофе привела цепь последовательных ошибок экипажа норвежского военного судна.

Наблюдатели с мостика "Хельге Ингстад" сочли огни танкера "Сола" огнями береговой линии. Члены команды танкера многократно пытался предотвратить столкновение, в том числе пытаясь убедить фрегат в ошибочности действий связавшись с ним по рации. Однако непрофессионализм норвежских военных привел к том, что судно ВМС Норвегии начало уходить со своего курса слишком поздно, в результате получив многочисленные повреждения.

5 февраля правительство Норвегии выделило на спасение фрегата в 500 миллионов норвежских крон (это около 3 миллиардов 980 миллионов российских рублей). Стоимость самого фрегата составляет более 500 миллионов долларов (33 миллиарда в российских рублях).

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Норвегия
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
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1 комментарий
№1
18.02.2019 12:50
А военное обозрение знает разницу между танкером и фрегатом?
+2
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