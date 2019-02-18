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18.02.2019
Военное обозрение

Жители Гаити попросили помощи у России и сожгли флаг США

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Участники протестной акции в Порт-о-Пренс (столица Гаити) выступили против союза с Соединенными Штатами и обратились к России, Китаю и Венесуэле за помощью в разрешении кризиса, пишет издание Le Journal de Montreal.

Источник изображения: https://twitter.com/hotesfoundation

Мы хотим заявить об окончательном разрыве с Соединенными Штатами, с нас довольно американской оккупации, так больше продолжаться не может,

заявил лидер демонстрантов Бронсон.

Он добавил, что гаитяне просят вмешаться в ситуацию Россию, Китай и Венесуэлу.

Пусть они посмотрят, в какой нищете мы живем,

сказал он.

Протестующие объявили президента Гаити Моиза и бывшего главу государства Мартелли "ставленниками Вашингтона" и сожгли американский флаг, скандируя: "Долой американцев! Да здравствует Путин!". Чтобы разогнать демонстрантов полиция применила силу.

Массовые акции протеста проходят в Республике Гаити с 7 февраля. Люди требуют отставки нынешнего президента Жовенеля Моиза, обвиняя его в неспособности обеспечить граждан страны даже самым необходимым.

Согласно информации, за время волнений были убиты 7 человек, несколько десятков получили ранения и увечья. Среди них молодой человек, застреленный полицейскими в нескольких метрах от президентского дворца. При этом сам Моиз заявил, что не собирается покидать свой пост.

Напомним, недавно советник президента США по нацбезопасности Болтон заявил главе МИД Гаити Бокчиту Эдмонду о "неизменной поддержке" и "нерушимой дружбе" с республикой.

Он также призвал "всех политических деятелей Гаити" уважать свою демократию и "положить конец политическому насилию".

В октябре прошлого года стало известно о покушении на президента Моиза. Глава государства не пострадал – удар приняли на себя его охранники.

17.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Венесуэла
Гаити
Китай
Россия
США
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