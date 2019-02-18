"Ростех" раскрыл характеристики беспилотника для нового поколения "Ратника"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Беспилотник, которым планируется оснастить боевую экипировку "Ратник" третьего поколения, будет мультироторным, его радиус действия составит около 1 километра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.

Ранее в Ростехе РИА Новости сообщили, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) разрабатывает микробеспилотник, которым планируют оснастить боевую экипировку "Ратник" третьего поколения.

"По замыслу ЦНИИТОЧМАШ "солдат будущего" должен быть оснащён беспилотником карманного типа. Недорогим (по сути это расходный материал), но эффективным. Это будет мультикоптер с небольшим радиусом полёта - в пределах 1 километра. Этого вполне достаточно, чтобы провести разведку и решить определенные тактические задачи", - сказали в Ростехе.