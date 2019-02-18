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18.02.2019
ТАСС

Ученые собрали новые заявки на наблюдения для радиотелескопа "Спектр-Р"

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Радиотелескоп "Спектр-Р" в представлении художника
Радиотелескоп "Спектр-Р" в представлении художника.
Источник изображения: © НПО им. С.А. Лавочкина

Связь с аппаратом не удается наладить с 10 января

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Астрокосмический центр Физического института академии наук (АКЦ ФИАН) собрал новые заявки на наблюдения радиотелескопом "Спектр-Р" (часть проекта "Радиоастрон", головной научной организацией которого выступает АКЦ ФИАН) за небесными объектами до середины 2020 года. Об этом сообщил в воскресенье Роскосмос.

"С 10 января не удается наладить связь с аппаратом "Спектр-Р". Попытки продолжаются, а в это время нами собраны новые заявки на наблюдения до середины 2020 года. Верим в восстановление связи", - приводятся слова заведующего лабораторией внегалактической радиоастрономии АКЦ ФИАН Юрия Ковалева в пресс-релизе, размещенном на странице Роскосмоса в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, для полноценного анализа данных, переданных ранее космическим аппаратом, потребуется еще как минимум пять лет.

Госкомиссия в пятницу приняла решение продолжить попытки восстановить связь с российским радиотелескопом "Спектр-Р" до 15 мая. Как сообщил ТАСС советник главы Роскосмоса по науке Александр Блошенко, аппарат передан НПО Лавочкина (предприятие - изготовитель телескопа - прим. ТАСС) на работы по программе главного конструктора. После 15 мая пройдет новое заседание госкомиссии, где будет принято решение о дальнейшей судьбе "Спектра-Р".

11 января стало известно, что аппарат перестал реагировать на команды с Земли. Позже удалось выяснить, что бортовые системы российского радиотелескопа "Спектр-Р" работают штатно. Этот вывод был сделан после того, как станция приема научных данных "Грин Бэнк" (США) зарегистрировала сигнал бортового радиокомплекса, предназначенного для передачи на Землю научных данных. Позднее этот сигнал был зарегистрирован и на российских станциях.

17.02.2019
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принадлежат ТАСС
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