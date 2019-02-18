НАТО в новых границах

Что мешает вступлению в Североатлантический альянс бывших советских республик

Послы государств - членов НАТО подписали протокол о присоединении Македонии (отныне Северной Македонии) к Североатлантическому альянсу. Теперь дело остается за малым - ратификацией протокола каждым состоящим в НАТО государством.

Аналитический портал RuBaltic.Ru решил разобраться, куда дальше будет расширяться Организация Североатлантического договора: кто вступит в НАТО после Македонии.

Сербия

Белград подписал в 2015 году Индивидуальный план партнерства с НАТО, являющийся высшей формой сотрудничества с Альянсом в рамках программы "Партнерство ради мира". Правда, вопрос евроатлантической и европейской интеграции Сербии поставлен в зависимость от переговорного процесса с Косово, то есть фактического признания Белградом суверенитета Приштины, что может стать крахом политической карьеры для определенных сербских государственных деятелей.

Нынешний президент Сербии Александр Вучич не раз декларировал следующее: позиция Белграда заключается в том, чтобы стать членом ЕС, но остаться близким другом России и сохранить военно-политический нейтралитет.

Благодаря этому в дальнейшем Сербия рассчитывает стать одной из переговорных площадок между РФ и государствами Евроатлантики, коими сейчас являются, например, не входящие в НАТО страны ЕС в лице Финляндии и Австрии.

Ряд стран НАТО и ЕС выступает против присоединения Сербии к этим организациям, опасаясь, что Белград станет "пропутинской пятой колонной". К таковым относятся Польша и страны Балтии, которые считают, что Сербия проводит пророссийскую политику на международной арене, не присоединяясь к санкциям против Москвы и активно сотрудничая с Россией в оборонной и военно-технической сферах.

Но в целом вовлечение Балкан в сферу влияния Евроатлантики - показательный момент. Это представляется подготовкой к реабилитации США и НАТО за их "гуманитарную интервенцию" в Югославию в 1990-х.

Косово

Пускай Косово в последние годы активно легитимизируется на международной арене (принятие в МОК, УЕФА, ФИФА), республика остается частично признанной. Ее не признает ряд стран ЕС и НАТО - Испания, Румыния, Словакия, Греция, Кипр. На территории Косово продолжат выполнять свою миссию международные силы безопасности под эгидой ООН и НАТО - KFOR. Однако это не мешает Приштине декларировать курс на присоединение к ЕС и НАТО.

Под конец 2018 года парламент Косово принял пакет законов о преобразовании своих малочисленных сил безопасности в постоянную армию, а также была сформирована межведомственная комиссия по интеграции и вступлению в НАТО.

Несмотря на то, что данные шаги поприветствовал Вашингтон, генсек Альянса Йенс Столтенберг выразил сожаление, что Приштина приняла подобные решения без согласования с НАТО. По словам Столтенберга, теперь НАТО может пересмотреть статус и задачи миротворцев KFOR.

Тем не менее власти Косово после формирования полноценной армии намерены подавать заявку в НАТО. Сами власти Косово признают, что путь в НАТО займет не менее десяти лет.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина - участник программы НАТО "Партнерство ради мира". В 2010 году страна получила план действий по вступлению в Альянс.

В декабре 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок готов к рассмотрению программы реформ правительства Боснии и Герцеговины для ее возможного вступления в Альянс. Речь идет о реформах в сфере политической системы, экономики, обороны. Правда, система государственного управления БиГ является, пожалуй, наиболее запутанной в Европе, что ставит под вопрос возможность сколько-нибудь эффективного реформирования.

Актуальным вопросом для БиГ является преодоление раскола между своими энтитетами - Республикой Сербской и Федерацией Боснии и Герцеговины.

Не секрет, что Республика Сербская живет фактически отдельной от Федерации Боснии и Герцеговины жизнью. Следовательно, Республика Сербская может заблокировать путь БиГ в НАТО. Как и в случае с Сербией, определенные западные политики и эксперты воспринимают Республику Сербскую как "троянского коня Путина" в регионе.

Молдавия

Вопрос присоединения Молдавии к Альянсу упирается, в первую очередь, в нерешенную проблему территориальной целостности, связанную с существующей на левом берегу Днестра Приднестровской Молдавской Республикой. Кроме того, идею присоединения к НАТО поддерживает менее половины молдавского общества (без Приднестровья), а в Конституции прописан нейтральный статус Республики Молдова.

Даже проевропейское правительство Молдавии не готово отказываться от нейтрального статуса, но подчеркивает необходимость укрепления сотрудничества с Альянсом. Так, в период 2015–2017 годов Кишинев подписал с НАТО новый Индивидуальный план действий партнерства, принял участие в инициативе по наращиванию оборонного потенциала (DCB Initiative), отправил своих военнослужащих-миротворцев в Косово и получил гранты в размере нескольких миллионов евро на уничтожение ракетного топлива, противопехотных мин и избыточных боеприпасов.

Сохранится ли текущая динамика сотрудничества Кишинева с НАТО, покажут парламентские выборы, которые состоятся в Молдавии уже 24 февраля. Имеется вероятность, хоть и небольшая, что парламентское большинство будет сформировано на основе Соцпартии (ПСРМ) действующего президента Игоря Додона, чье отношение к сотрудничеству с НАТО весьма скептическое.

Вообще, наиболее реальный вариант для Молдавии стать членом НАТО и ЕС - быть поглощенной соседней Румынией. Правда, идею унии с Румынией поддерживает не более четверти населения Молдавии. Отнюдь не в восторге от этой идеи и молдавские элиты, которые в таком случае наверняка утратят свой статус.

Украина

7 февраля Верховная рада Украины утвердила поправки в Конституцию, согласно которым обретение членства в ЕС и НАТО является ключевым приоритетом внешней политики государства. Но ключевыми помехами на пути в НАТО являются продолжение вооруженного конфликта в Донбассе и нерешенность проблемы территориальной целостности.

Притом для самого Альянса Украина представляла куда больший интерес, когда Киев обладал полноценным контролем над Крымом и Донбассом, граничащим с Россией.

Внутри НАТО также отсутствует консенсус относительно Украины: часть государств (Польша, республики Прибалтики) готовы принимать Украину в Альянс прямо сейчас, другие (Германия, Франция) в принципе не видят Украину в составе НАТО, а Вашингтон делает акцент на необходимости комплексного проведения Киевом реформ для соответствия критериям членства в блоке. Тем временем членство Украины в НАТО поддерживает менее половины украинского общества (без половины Донбасса и Крыма).

Грузия

У Грузии, равно как у Молдавии с Украиной, имеются нерешенные вопросы территориальной целостности - речь идет о таких регионах, как Абхазия и Южная Осетия, ставших после августовских событий 2008 года частично признанными республиками.

Вопреки тому, что министр обороны Грузии Леван Изория назвал 2019 годом "ежедневной готовности Грузии к вступлению в НАТО", внутри Альянса на сегодняшний день отсутствует консенсус относительно вопроса предоставления Тбилиси Плана действия по членству (ПДЧ) в НАТО.

Тем не менее, Грузия будет продолжать наращивать связи с Альянсом и активизировать сотрудничество во всех возможных сферах. Так, в марте этого года состоятся учения НАТО - Грузия (NATO-GEO EXERCISE 2019), одновременно с этим Грузию посетят генеральный секретарь НАТО и военный комитет Альянса.

Швеция и Финляндия

Швеция и Финляндия включены в Программу усиленных возможностей НАТО (Enhanced Opportunities Programme), предполагающую построение более глубоких и более специализированных двусторонних отношений. В сентябре 2014 года Финляндия и Швеция подписали на саммите НАТО в Уэльсе Соглашение о поддержке войск НАТО в стране пребывания (Host Nations Support Agreement), которое позволяет по согласованию с принимающей стороной размещать силы НАТО в Швеции и Финляндии, а также осуществлять транзит сил НАТО через территорию этих государств в мирное время в условиях кризиса или в военное время.

8 мая 2018 года в Вашингтоне состоялось подписание министрами обороны США, Финляндии и Швеции трехсторонней декларации о намерениях расширить оборонное сотрудничество.

Учитывая, что Финляндия и Швеция являются одними из наиболее богатых стран ЕС, а Дональд Трамп на международной арене славится бизнес-подходом, вовлечение скандинавских стран в сферу деятельности ВПК США абсолютно закономерно.

Представляется, что Швеция и Финляндия в среднесрочной перспективе продолжат укреплять сотрудничество с Альянсом и повышать оборонные расходы, но будут воздерживаться от стремлений стать частью НАТО. Благодаря неприсоединению к военно-политическим блокам Швеция и Финляндия сохраняют за собой статус посредника в международных отношениях, позволяющий извлекать политические и финансовые бонусы.

Денис Гаевский

Газета "Военно-промышленный курьер",