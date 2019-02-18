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18.02.2019
Известия.ru

Завершились испытания новейшей ракеты "Бронебойщик"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Разработанная "Техмашем" новейшая авиационная ракета "Бронебойщик" прошла государственные испытания. Как сообщил 17 февраля гендиректор концерна Владимир Лепин, сейчас решается вопрос о серийных поставках ракеты в армию России.

"Объем государственных испытаний авиационной ракеты нового поколения С-8ОФП, известной как "Бронебойщик", завершен в 2018 году. На данный момент отрабатываются варианты ее боевого применения с различных носителей", — приводит "РИА Новости" комментарий Лепина.

Гендиректор отметил, что сейчас "Техмаш" прорабатывает с Минобороны России вопрос о начале серийных поставок "Бронебойщика".

Новейшая авиационная ракета "Бронебойщик" предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Она пополнит семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 мм. По словам Лепина, "Бронебойщик" способен пробивать преграды, которые стоят перед заданными целями, и при этом не разрушаться.

Накануне, 16 февраля, замглавы МИД Сергей Рябков объявил о начале разработки ракет наземного базирования средней дальности.

 

17.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
С-8
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Техмаш НПК
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