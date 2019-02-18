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18.02.2019
Военно-промышленный курьер

США требуют от союзников послать свои войска в Сирию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что после того, как большая часть американских войск будет выведена из Сирийской Арабской Республики, Вашингтон хотел бы, чтобы его союзники из Евросоюза расширили свое военное присутствие в Сирии.

Об этом Пенс заявил накануне, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Пенса, после ухода США из Сирии важно не допустить усиления "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В связи с этим в Вашингтоне считают, что американские союзники должны взять на себя "больше ответственности".

"Мы хотим вернуть наших солдат домой. Мы просим другие страны подключиться и предоставить необходимые ресурсы, поддержку и персонал, чтобы обеспечить безопасность в регионе и предотвратить усиление "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или какой-либо другой экстремистской организации", - сказал Пенс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стало известно, что министерство обороны США разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии в районах проживания сирийских курдов. По замыслам Пентагона в этой буферной зоне должны находиться порядка 1,5 тыс. солдат, из которых только 200 — военнослужащие армии США. Остальные силы должны предоставить союзники США.

17.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Проекты
Евросоюз
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