Индийская разведка: Приказ на теракт отдавался из военного госпиталя Пакистана

Индийские СМИ со ссылкой на разведку страны сообщают о том, что приказ к совершению террористического акта против сотрудников полиции Индии в Кашмире отдавался главарём террористической группировки "Джейш-и-Мохаммад" Масудом Азхаром, проходящим лечение в пакистанском военном госпитале. В Нью-Дели говорится, что на этом основании трудно сомневаться, что в Пакистане не знали о подготовке боевиками атаки в районе Пулвама.

Источник изображения: канцелярия президента Индии

Напомним, что в результате подрыва смертником заминированного автомобиля погибли около полусотни человек. Большинство из них – сотрудники одного из подразделений индийской полиции. По предварительным данным, мощность взрыва была эквивалентна применению 80 кг тротила.

Масуд Азхар, как сообщается, неизлечимо болен. По заявлениям индийских СМИ, он отправил террористов в Кашмир, чтобы "отомстить за смерть своего племянника Усмана", которого в октябре 2018 года убили силы безопасности.

Индийские СМИ пишут о том, что Азхар "благословил террориста-смертника".

При этом в Нью-Дели утверждают, что за кровавым терактом в Пулваме стоят пакистанские спецслужбы.

Кроме того, в СМИ Индии высказываются и претензии в адрес Китая. Из публикации в индийской газете "The Week":

Китайский МИД выразил соболезнования Индии в связи с терактом, но эти соболезнования были явно запоздалыми. Кроме того, официальный Пекин не упомянул того, что теракт устроил боевик из "Джейш-и-Мохаммад" - группировки из Пакистана.

Напомним, что накануне в Индии прозвучали призывы атаковать территорию Пакистана с помощью РСЗО "Смерч", а также самолётов Су-30МКИ и "Мираж". Причём - атаковать не только тренировочные базы "Джейш-и-Мохаммад", но и опорные пункты пакистанских вооружённых сил.