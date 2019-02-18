Ракета "Бронебойщик" прошла госиспытания

АБУ-ДАБИ, 17 фев — РИА Новости. Завершились госиспытания новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик" (С-8ОФП), решается вопрос о начале ее поставок в российскую армию. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин на выставке вооружений IDEX.

Ракета предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. "Бронебойщик", в зависимости от настроек взрывателя, способен пробивать преграды, стоящие перед заданными целями, также он может взрываться перед преградой и за преградой, при этом не разрушаясь и продолжая полет.

С-8ОФП должна дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.