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18.02.2019
РИА Новости

Ракета "Бронебойщик" прошла госиспытания

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Экспозиция АО "Завод "Пластмасс", входящего в состав научно-производственного концерна "Техмаш"
Экспозиция АО "Завод "Пластмасс", входящего в состав научно-производственного концерна "Техмаш".
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 17 фев — РИА Новости. Завершились госиспытания новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик" (С-8ОФП), решается вопрос о начале ее поставок в российскую армию. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин на выставке вооружений IDEX.

Ракета предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. "Бронебойщик", в зависимости от настроек взрывателя, способен пробивать преграды, стоящие перед заданными целями, также он может взрываться перед преградой и за преградой, при этом не разрушаясь и продолжая полет.

С-8ОФП должна дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.

17.02.2019
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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Ми-8
С-8
Су-25
Компании
Техмаш НПК
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