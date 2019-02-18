Войти
18.02.2019
Известия.ru

Экипировку "Ратник-3" дополнят бесшумным микробеспилотником

558
1
0
Ратник-3
Комплект боевой экипировки "Ратник 3".
Источник изображения: Сергей Птичкин

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" в составе "Ростеха" разрабатывает микробеспилотник для разведки, который будет включен в боевую экипировку третьего поколения "Ратник". Об этом 17 февраля рассказали в пресс-службе госкорпорации.

"Это современная "умная" система воздушной разведки на базе сверхлегкого беспилотного летательного аппарата. Она станет частью третьего поколения боевой экипировки "Ратник", — сообщил индустриаильный директор "Ростеха" Сергей Абрамов. Его цитирует "РИА Новости".

Специалист отметил, что уникальная технология позиционирования дает тактическим подразделениям возможность вести оперативную воздушную разведку даже при противодействии средств радиоэлектронной борьбы. Микробеспилотник не создает шума, что позволяет аппарату с безопасного расстояния следить за объектами противника, их расположением и маневрированием.

Кроме того, малогабаритный дрон способен находить цели, барражировать в заданной зоне, совершать облет рубежа или указанной точки. Масса аппарата составит не более 1,5 кг, при этом беспилотник сможет работать почти в любых климатических условиях.

Третье поколение экипировки "Ратник" обладает уменьшенным весом, увеличенной площадью и более высокой степенью защиты. Российские специалисты также планируют интегрировать в нее экзоскелет.

15 февраля директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов представил бронежилет, который войдет в экипировку солдата "Ратник-2". Спецсредство способно выдержать 10 попаданий бронебойных пуль снайпера с расстояния 10 м.

 

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Ратник-3
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.08.2018
Сергей Абрамов: Ростех начал вооружать российские ударные беспилотники
03.05.2018
Для "Ратника-3" создадут новое оружие
30.01.2018
Глава "ЦНИИТОЧМАШ": Облик боевой экипировки "Ратник-3" сформирован
14.12.2017
Электронные очки "Ратника" испытали с боевым роботом
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
1 комментарий
№1
18.02.2019 14:20
Наконец войдёт в моду селфи с беспилотника. Это станет необходимым дополнением к очкам расширенной реальности, которые всем хороши, но не позволяют наблюдать самого себя и то, что рядом вне зоны видимости. Потом станет популярной онлайн аренда беспилотников с мобильников, но только в зонах, где ими разрешено пользоваться.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:52
  • 1
Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов