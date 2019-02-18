Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
Аппарат массой не более 1,5 кг будет предназначен для оперативной воздушной разведки в интересах тактических подразделений
АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) ведет разработку микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка "Ратник" третьего поколения, говорится в сообщении госкорпорации.
"Микробеспилотник предназначен для ведения оперативной воздушной разведки в интересах тактических подразделений. Бесшумный малогабаритный беспилотник позволяет с безопасного расстояния следить за объектами противника, их расположением и маневрированием", - отмечается в сообщении.
Кроме того, беспилотная система будет способна находить цели, барражировать в заданной зоне, совершать облет рубежа или указанной точки.
Индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов отметил, что применение беспилотника в экипировке нового поколения повысит эффективность выполнения боевых задач и даст необходимую информацию для принятия тактических решений.
Масса комплекса, оснащенного навигационной аппаратурой и видеосистемой, не будет превышать 1,5 кг, а рабочий диапазон температур позволит использовать беспилотник практически в любых климатических условиях.
Третье поколение боевой экипировки "Ратник" будет отличаться уменьшенным весом, увеличенной площадью и более высокой степенью защиты. Кроме того, ведутся разработки по интеграции в боевую экипировку экзоскелета.
"Ратник"
В настоящее время в войсках используется боевая экипировка второго поколения "Ратник". По итогам боевого применения не было зафиксировано ни одного пробития его системы бронезащиты, сообщил ранее глава компании - разработчика экипировки ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров.
В ближайшее время в "Ратник" могут быть включены новые элементы, разрабатываемой для экипировки следующего поколения "Ратник-3". Это медицинские датчики, противоминная обувь и электронное забрало, позволяющее стрелять в противника из-за угла. "Ратник-3" при той же степени защиты будет легче "Ратника" на 4 кг.
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PD-100 Black Hornet., ( применяемый с 2012г!) массой 18г. и дальностью 1,5км. смотрит на это планируемое недоразумение с презрением...Black Hornet не может применяться при температуре ниже -10 градусов и выше 43 градусов Цельсия, скорости ветра более 8–10 м/с, сильном дожде, снеге и так далее. Время полёта даже при благоприятных условиях менее получаса. Микролёты могут быть полезны, но у них ограниченная ниша применения.
PD-100 Black Hornet., ( применяемый с 2012г!) массой 18г. и дальностью 1,5км. смотрит на это планируемое недоразумение с презрением...И стоимостью 190 тысяч зеленных за комплект))))
Although the Army is seeking a mini-drone for use by individual squads through the Soldier Borne Sensors (SBS) program, the individually handmade Black Hornet is seen as too expensive for large-scale deployment, with a unit costing as much as US$190,000