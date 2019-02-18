Войти
18.02.2019
Военное обозрение

Россия лидирует в производстве космической оптики

520
0
0

Россия является одним из ведущих производителей космической оптики в мире. Эти позиции сохраняются в том числе и благодаря развитию инженерной школы создания оптики для исследования космоса.

Примерно в 16 км от Москвы находится уникальное предприятие - АО "Лыткаринский завод оптического стекла" (АО ЛЗОС). Данное предприятие, входящее в холдинг "Швабе", является основным отечественным производителем оптического стекловолокна и стекла, космических объективов, крупногабаритных астрономических зеркал, а также различных оптических приборов.

АО ЛЗОС производит 95% оптических материалов для разных предприятий России, специализирующихся на оптико-электронных приборах и системах. Мощности предприятия позволяют обеспечить весь цикл изготовления оптических систем. На заводе имеется специальное оборудование, позволяющее проводить все виды испытаний. Речь в том числе о крупнейшей в Европе вакуумной камере - с 70-метровыми габаритами.

В России используется уникальная технология формообразования крупногабаритной асферической оптики диаметром до 6 метров и самая современная технология контроля продукции, включающая 3D-машины, интерферометры, лазерный трекер. И это только лишь часть оборудования, позволяющая строить зеркала с массой в несколько десятков тонн и обрабатывать их с нанометрический точностью.

Это к вопросу о "технологической отсталости".

Продукция поставляется во многие страны мира, а за последние 15 лет реализовано уже более 120 российских и международных проектов по производству крупногабаритной астрономической оптики.

Самые крупные из них:

Большой телескоп азимутальный (БТА), созданный в 1975 году и расположенный В Карачаево-Черкесии. В Подмосковье было изготовлено его главное зеркало весом 42 тонны и диаметром 6 метров.

Источник изображения: https://rostec.ru

VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) – крупнейший в мире обзорный телескоп, выполняющий планомерную съёмку всего неба. Телескоп VISTA с 2009 года работает в Чили в обсерватории ESO Paranal. Грандиозный проект по созданию зеркал для VISTA был выполнен в России. Его главное зеркало диаметром 4,1 метра изготовлено из специальной стеклокерамики, которую обычно называют церодуром, с отклонением от абсолютной поверхности менее чем несколько тысячных толщины человеческого волоса. Это уникальный показатель точности, которого добились российские специалисты.

Источник изображения: https://rostec.ru

Китайский телескоп LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope) или Большой многоцелевой спектроскоп для наблюдения обширных районов неба, расположенный в 170 км от Пекина. Для LAMOST в Лыткарино были изготовлены два зеркала из астроситалла (стеклокристаллический материал с низким коэффициентом теплового расширения). В этом телескопе была использована технология сегментированных зеркал. Зеркала диаметром 4,4 метра и 5,72 метра изготовлены из 26 и 40 сегментов. Данная технология в ближайшие годы будет использована при создании крупных телескопов с диаметром зеркал до 100 метров.

Источник изображения: https://rostec.ru

Россия, имея уникальный производственный потенциал, активно наращивает объемы производства и реализуемой продукции. Сегодня Россия вместе с Германией и Японией входит в тройку крупнейших мировых поставщиков оптического стекла для исследования космического пространства.

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
Чили
Япония
Компании
ЛЗОС
Швабе ОАО
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
23.04.2018
Могут ли США победить в третьей мировой войне без ядерного оружия?
25.08.2016
"Кастрюли вместо танков на заводах ОПК больше делать не будем"
27.10.2014
«Швабе» поставил зеркала для телескопа Мюнхенского университета
15.10.2012
«Наука и инновации – основа успеха любой экономики»
23.06.2011
Сергей Максин: "Жить вчерашним днем – большая ошибка"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов
  • 18.02 14:20
  • 1
Экипировку "Ратник-3" дополнят бесшумным микробеспилотником