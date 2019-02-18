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18.02.2019
Военное обозрение

Порошенко в Мюнхене рассказал, почему Киев не прекращает обстрелы Донбасса

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Украинский президент, находящийся в эти дни в Мюнхене, где проходит очередная конференция по вопросам безопасности, сообщил о том, почему Украина не может прекратить стрельбу на Донбассе. По словам Петра Порошенко, в случае прекращения обстрелов Украины не станет.

Источник изображения: https://www.facebook.com/petroporoshenko

Порошенко:

Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. А если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет.

Порошенко добавил, что сейчас Украина пришла к успеху, так как лично ему удалось провести необходимые реформы "на фоне войны".

Таким образом, Порошенко фактически подтвердил тот факт, что сегодняшний украинский режим держится исключительно на обстрелах Донбасса и на терроре в отношении населения этого региона. Как только ВСУ и нацбаты прекратят обстрелы территории ЛНР и ДНР, радикалы, которых хватает и в составе ВСУ, попросту сметут Порошенко. Как следствие: Порошенко, если каким-то образом переизберётся на второй срок, продолжит ведение войны против населения регионов Донбасса, что полностью соответствует его интересам.

На таком фоне обращает на себя внимание заявление бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. По его словам, в ФБР начато расследование по вопросу растраты ранее предоставленных Киеву кредитов. По словам Азарова, на основании данных Нацбанка Украины: Киев занял у МВФ в прошлом году 2 млрд долларов кредитных ресурсов, 1 млрд – у Всемирного банка, при этом за пределы Украины (в оффшоры) выведены 3,5 млрд долларов. Азаров в интервью украинскому телевидению отметил, что Киев был уже неоднократно предупреждён о контроле над целевым расходованием кредитных средств, но деньги продолжали воровать.

17.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Кредитование
Страны
Россия
Украина
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