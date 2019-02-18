От Хасана до Хмеймима: Служба горючего Вооружённых сил

Сегодня - День Службы горючего ВС России.

Источник изображения: Минобороны РФ

Год 1936-й. 17 февраля. Приказом Наркома обороны Советского Союза за номером 024 в войсках создаётся Управление по снабжению горючим. Задачи службы определялись по учёту и своевременному обеспечению частей, соединений и отдельных формирований горюче-смазочными материалами. Особое внимание уделялось мотострелковым и авиационным формированиям. При этом сама служба к началу Великой Отечественной войны сумела накопить немалый опыт по налаживанию обеспечения горючим боевых частей.

Уже через два года после своего появления Управление по снабжению горючим (Упрснабгор) работало в реальных боевых условиях. Речь идёт о налаживании обеспечения горючим советских войск в районе озера Хасан, территорию в районе которого на тот момент оспаривали японцы. Неоднократные провокации по вторжению на советскую землю, осуществлявшиеся японцами с начала 1934 года, привели к необходимости создания Дальневосточного фронта РККА. Японские власти потребовали расформировать соединение и отвести части РККА от границы с оккупированной японцами на тот момент Манчжурией. Москва требования властей Японии отклонила, после чего император Хирохито объявил об одобрении плана наступательных действий в районе озера Хасан.

Снабжение Дальневосточного фронта РККА легло на плечи в том числе и Упрснабгора. За две недели боевых действий войска израсходовали свыше 8 тысяч тонн топлива.

Для сравнения: всего через год Красной Армии, воевавшей на тот момент с Финляндией, потребовалось уже свыше 200 тысяч тонн "горючки".

В архиве Минобороны РФ хранятся сведения о примерных объёмах расхода топлива сухопутными войсками, авиацией и ВМФ Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Точного значения, по понятным причинам, сейчас никто не назовёт, но если говорить о примерных параметрах, то это не менее 16 млн тонн.

Вполне очевидно, что своевременная поставка топлива в воюющие части и соединения была ничуть не менее значима, чем поставка боеприпасов. Ведь можно иметь забитые до отказа патронные ящики, ящики со снарядами, но когда есть проблемы с горючим, то те же танковые формирования превращаются в нечто "стационарное", не имеющее возможности ни для активной обороны, ни тем более для наступления.

В этой связи значимы не только поставки топлива для военной техники и транспорта снабжения, но и сами факты производства топлива. Кавказская нефть, которую собирались заполучить гитлеровцы, сделала своё великое дело, как сделали своё великое дело и нефтяники, организовавшие бесперебойную добычу и переработку "чёрного золота" в моторное топливо и смазочные материалы.

Сегодня ни одна крупная армия мира не может обойтись без службы горючего. При этом логистика выполнения операций становится всё более сложной, а потому и принципы обеспечения контингентов топливом во многом меняются. Одно из направлений: обеспечение горючим звеньев авиации, отправляющихся на внушительные расстояния для выполнения тех или иных миссий. Здесь речь идёт о многоступенчатом уровне поставок топлива, которое в конечном итоге должно быть загружено в самолёт-топливозаправщик, и это самолёт в свою очередь должен произвести процесс дозаправки на наиболее оптимальном маршруте. Взлёт – дозаправка – посадка, - это только на бумаге выглядит по-школьному просто. Во-первых, топливом нужно обеспечить сам летающий танкер, предусмотрев все меры безопасности. Во-вторых, поддерживать связь с "акцептором" (или несколькими "акцепторами"). В третьих, выйти на точку минимальных затрат топлива как авиазаправщиком, так и теми самолётами, которые нуждаются в дозаправке. В-четвёртых, добиться по возможности максимально сжатого времени на процесс, чтобы уменьшить уязвимость в случае выполнения операции в реальных боевых условиях.

Служба горючего, кстати, - это не только военная тема. За всю историю своего существования она многократно участвовала фактически и в гражданских миссиях, включая миссии по обеспечению топливом зон техногенной или природной катастрофы. Работа на территориях, которые прошли через испытания землетрясением, пожаром, наводнением, радиационным загрязнением.

Служба горючего ВС РФ сегодня пополняется современной техникой. Так, в 2018 году получены сотни современных комплексов заправки и транспортировки топлива: КАЗС-2/20, АТЗ-7-5350, АТЗ-1210-63501. Появляются передвижные реммастерские МРСО-ТЗС-1 и другая профильная техника. Также речь идёт об обеспечении новыми сборно-разборными трубопроводами для бесперебойной поставки горючего.

Источник изображения: Минобороны РФ

Служба горючего – это ещё и исследовательская работа. В частности, вводятся в эксплуатацию современные химико-аналитические лаборатории по изучению состава топлива. Это позволяет определить в том числе и его рабочие параметры, что в свою очередь даёт возможность выявить спектр техники, для которой его использование будет наиболее эффективным.

Офицеров для подразделений службы горючего ВС РФ готовит в том числе Учебный центр при РГУ нефти и газа им.В.М.Губкина.

Свою работу военнослужащие службы выполняют и за пределами РФ - на базах Вооружённых сил России, включая Таджикистан, Армению, Сирию ("Хмеймим").

"Военное обозрение" поздравляет военнослужащих Службы горючего и её ветеранов с профессиональным праздником!