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18.02.2019
bmpd.livejournal.com

Начато строительство грузопассажирских судов для Курильских островов

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15 февраля 2019 года ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Шлиссельбург, Ленинградская область) приступило к резке металла для закладной секции головного грузопассажирского судна проекта PV22, из двух единиц, заказанных АО "Сахалинская лизинговая компания рыбопромыслового флота" ("Сахалинлизингфлот", принадлежит правительству Сахалинской области). Проект PV22 - это грузопассажирское судно класса ARC 4 пассажировместимостью 146 человек для перевозок между Курильскими островами и между островом Сахалин и Курильскими островами.

Проектное изображение грузопассажирского судна проекта PV22 для перевозок между Курильскими островами и между островом Сахалин и Курильскими островами, строящегося на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" по заказу АО "Сахалинская лизинговая компания рыбопромыслового флота" ("Сахалинлизингфлот") (с) ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод"

Невский судостроительно-судоремонтный завод 7 августа 2018 года подписал контракт с "Сахалинлизингфлот" на постройку двух грузопассажирских судов проекта PV22, со сдачей до 31 декабря 2020 года. Стоимость контракта официально не объявлялась, но, судя по публикациям о конкурсе на строительство данных судов, в котором принимали участие шесть верфей, составила около 4,8 млрд рублей. Ранее на строительство данных теплоходов Сахалинская область докапитализировала "Сахалинлизингфлот" на 4 млрд рублей.

Формальным разработчиком проекта PV22 заявлено ЗАО "Морское Инженерное Бюро-Дизайн-СПб", которое фактически является российским представительством ООО "Морское Инженерное Бюро" (Одесса), видимо, и являющимся реальным проектантом. Напомним, что одесское ООО "Морское Инженерное Бюро" через ЗАО "Морское Инженерное Бюро-Дизайн-СПб" выступает также проектантом двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов проекта CNF11CPD/00300 для Сахалина, строящихся с 2017 года на ПАО "Амурский судостроительный завод", а также железнодорожного парома проекта CNF19M для железнодорожной переправы Усть-Луга-Балтийск в Балтийском море, конкурс на строительство которого в конце 2018 года выиграл все тот же Невский судостроительно-судоремонтный завод.

Грузопассажирское судно проекта PV22 для Курильских островов проектируется и строится на класс Российского морского регистра судоходства: KM Arc4 I AUT1-ICS CONT (deck, cargo hold) DG (pack) Passenger ship. Судно выполнено на базе арктического многофункционального аварийно-спасательного судна проекта MPSV07 (типа "Спасатель Карев") всего того же вышеуказанного разработчика. Серия из четырех судов проекта MPSV07 была ранее построена на Невском судостроительно-судоремонтном заводе по заказу Федерального Агентства морского и речного транспорта для Госморспасслужбы России.

Судно проекта PV22 предназначены для: перевозки 146 пассажиров; перевозки генеральных грузов, включая рефрижераторные и опасные грузы в упаковке (объем трюма 895 куб. м); имеет возможность перевозки 24 контейнеров (в том числе 8 рефрижераторных) и шести легковых автомобилей. Судно оборудовано краном грузоподъемностью 30,5 тонн с возможностью выполнять грузовые операции на необорудованном берегу. Cкорость 15 узлов. Обеспечено резервирование движения за счет двух главных двигателей, каждый из которых работает на свой винт. Особо обеспечены условия для людей с ограниченными физическими возможностями, включая специальную каюту.

Основные размерения и технические характеристики судна проекта PV22:

Длина наибольшая - 75.00 м

Длина расчетная - 69.72 м

Ширина габаритная - 16.00 м

Ширина расчетная - 15.50 м

Высота борта, - 6.70 м

Со стороны bmpd отметим, что строительство двух новых судов проекта PV22 позволит преодолеть кризис морских перевозок между Курильскими островами и между островом Сахалин и Курильскими островами, возникший после вывода из эксплуатации летом 2016 года судна "Поларис" - одного из двух, использовавшихся на Курильской линии. В результате сейчас морскими перевозками на Курильские острова на регулярной основе занимается только одно судно "Игорь Фархутдинов" (польской постройки 1991 года проекта В-96 типа "Анна Ахматова", 4575 рег т) , постановка которого в ремонты приводит к прерыванию морского сообщения и к необходимости прибегать к задействованию судов с других линий.

Проектное изображение грузопассажирского судна проекта PV22 для перевозок между Курильскими островами и между островом Сахалин и Курильскими островами, строящегося на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" по заказу АО "Сахалинская лизинговая компания рыбопромыслового флота" ("Сахалинлизингфлот") (с) ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод"

17.02.2019
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