Присвоение номеров проектов кораблей и судов в России

В № 12 за 2018 год газеты "Крыловский вестник" - корпоративного издания ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ) - под заголовком "Корабельная нумерология, или Эксклюзивное право давать номера" было опубликовано интервью начальника отдела промышленного и технологического анализа КГНЦ Дмитрия Спивака о порядке присвоения КГНЦ номеров проектов кораблей, судов, катеров и плавстредств, проектируемых и строящихся в Российской Федерации ( материал выложен на веб-ресурсе forums.airbase.ru).

Большая атомная подводная лодка специального назначения БС-64 "Подмосковье" проекта 09787 во время заводских ходовых испытаний после переоборудования, 2016 год. Лодка была переоборудована по проекту, разработанному АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", из атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-64 проекта 667БДРМ (с) Curious / forums.airbase.ru

Знаете ли вы, что присваивать номер проекта военным кораблям - уникальное право Крыловского центра? Именно здесь, в святая святых, хранится журнал, содержащий свободные и занятые числовые коды. Их выбор и присвоение окутаны ореолом таинственности и во многом зависят от интуитивных действий "посвященного", что напоминает культовый обряд. С этими представлениями мы обратились к начальнику отдела промышленного и технологического анализа Дмитрию Спиваку, который вернул нас из фантастики в реальность и рассказал о фактических деталях процесса.

- Дмитрий, когда КГНЦ было дано уникальное право присваивать военным кораблям номера?

- Для удобства работы на средствах вычислительной техники и исключения выдачи одинаковых номеров различным проектам с 1981 года в судостроительной промышленности действует порядок присвоения проектам кораблей, судов и плавсредств пятизначных цифровых номеров (приказ Минсудпрома СССР от 10.12.80 г.). Согласно этому приказу непосредственно присваивал номера Минсудпром СССР (ГУ по НИР). В свою очередь Крыловский центр (бывший ЦНИИ им. Крылова) вел 2?й экземпляр журнала учета номеров проектов, давал рекомендации по выбору цифровых сочетаний, разрабатывал заключения об их присвоении.

По решению департамента судостроительной промышленности Министерства промышленности РФ от 8.01.1992 г. присвоение номеров проектам кораблей, судов и плавсредств и ведение журнала было возложено на институт.

- Известно, что в последнее время ЦКБ после модернизации стали самостоятельно менять номер проекта. Расскажите об этих проблемных ситуациях.

- Более значительной проблемой является то, что бюро-проектанты иногда дают сами номера проектам кораблей и судов, строительство которых в дальнейшем осуществляется. Причины всего две: незнание установленного порядка или нежелание его соблюдать. Первая категория - это различные мелкие дизайн-бюро и КБ. Во вторую группу попадает ряд крупных бюро-проектантов, таких, например, как ЦКБ МТ "Рубин", СПМБМ "Малахит", Северное ПКБ, Зеленоольское ПКБ, которые предпочитают при модификации базовых проектов добавлять им литеру (955А, 885М, 956Э, 956ЭМ, 11661К и т. д).

- К каким последствиям может привести децентрализация присвоения номера?

- По сути, "децентрализованный" номер, присвоенный сторонней организацией, считается недействительным и попрежнему вакантным для присвоения его в установленном порядке. Согласно тексту приведенного выше приказа Минсудпрома СССР от 10.12.80 г. № 0675с, проект, разработанный с нарушением порядка присвоения пятизначных номеров, считается недействительным.

- В чем заключается процедура и сколько стоит?

- Процедура относительно простая. В адрес КГНЦ поступает письмо от проектанта с просьбой предоставить номер проекту определенного образца военной или гражданской техники, содержащее в том числе краткую характеристику будущего проекта и банковские реквизиты для выставления счета на оплату услуги. Стоимость ее составляет 5000 рублей без учета НДС. В свою очередь мы изучаем журнал на предмет свободных числовых сочетаний и присваиваем, в зависимости от характера самого проекта, учетный номер. После мы направляем в адрес проектанта счет на оплату услуги, а также извещение, в котором указываются выданный номер, наименование корабля (судна или плавсредства) и организация-проектант.

- Какие правила и логика соблюдаются? Почему дается именно тот или иной номер?

- В нашем распоряжении 5 журналов учета, в совокупности это 25 тысяч номеров. Правил никаких нет и логики тоже, именно это обеспечивает определенный уровень секретности. Единственные условности: - если это катер или плавсредство водоизмещением порожним до 20 тонн, то мы даем номер из первой книги (до 5000); - если это подводная лодка, то мы даем номер из второй книги (от 5000 до 10000).

- Расскажите о частностях в этом процессе. Например, экспортные корабли в индексе имеют букву Э.

- До 1980 года, действительно, экспортным проектам добавляли литеры Э/ЭМ и т. п. Однако после введения порядка присвоения 5?значных номеров букв больше нет.

- Почему некоторые индексы с точкой, а некоторые без? В печати встречаются разные вариации, как правильно?

- Разумеется, правильно без точек. Хотя "Рубин" иногда ставит их своим проектам. Например, проект 955.3, который потом трансформировался в 955А, или проект 636.3.

- Как номер меняется после модернизации проекта?

- Базовый проект корабля, судна или плавсредства обозначается пятизначным индексом, оканчивающимся на 0, а всем последующим модификациям присваиваются пятизначные номера с окончанием от 1 до 9.

- Есть ли у военных моряков суеверия относительно выбранных цифр? Например, есть версия, что невезение проекта 1941 связано с номером - дата начала ВОВ.

- Военные моряки вообще не имеют отношения к номерам проектов. Зачастую они могут их даже не знать, в отличие от бортового номера и имени корабля.

- Почему нет "красивых" номеров?

- На самом деле они есть, только в формате 07770, 02220 и т. д. Часть из них уже присвоена, однако до сих пор своего часа ждет номер 06660.

- Какие есть необычные истории о присвоении номеров, выходящие за пределы нормы?

- К счастью, в этом процессе все строго регламентировано и никаких нештатных ситуаций не возникает.