Оборонная выставка IDEX-2019 открывается в Абу-Даби

Гендиректора Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что в рамках организованной компанией единой экспозиции РФ представят более 200 перспективных образцов для всех видов вооруженных сил

ТАСС, 17 февраля. Международная оборонная выставка IDEX-2019 открывается в воскресенье в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Как сообщили в Рособоронэкспорте, на IDEX-2019, которая продлится до 20 февраля, предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ планируют впервые представить ряд образцов военной техники.

Всего в рамках организованной компанией единой российской экспозиции планируется представить иностранным партнерам более 200 перспективных образцов для всех видов вооруженных сил, отметил генеральный директор компании - спецэкспортера Александр Михеев. Как уточнили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ, всего запланировано участие 68 российских организаций, 40 из которых продемонстрируют продукцию военного назначения, в том числе Рособоронэкспорт, концерн "Алмаз-Антей", корпорация "Уралвагонзавод", НПО "Высокоточные комплексы", НПК "Техмаш", "Швабе".

IDEX - одна из наиболее представительных международных выставок вооружений и технологий безопасности. Она проводится под патронажем президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна, при поддержке правительства и вооруженных сил страны.

Новинки российского оружия

Компания "Высокоточные комплексы" впервые покажет за рубежом натурный образец корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ". Концерн "Калашников" также в первый раз продемонстрирует автоматы новой, 200-й серии - АК200, АК203, АК204 и АК205. Рособоронэкспорт планирует показывать их иностранным заказчикам на переговорах по поставкам стрелкового оружия.

Уралвагонзавод представит макет новейшего танка Т-90МС (экспортный вариант нового основного танка российской армии Т-90М). Машина получила более точное орудие, оборудование единой системы управления тактическим звеном, новый турбодизель, высокоточные боеприпасы - управляемые ракеты и осколочно-фугасные снаряды с дистанционным подрывом. В виде моделей и рекламных материалов будет представлена другая бронетехника РФ: боевая машина десанта БМД-4М, новый бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка", боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82А, автомобиль "Тайфун-К". В виде натурного образца потенциальным заказчикам будет показан специальный бронированный автомобиль "Тигр".

На Ближнем Востоке и в Северной Африке традиционно востребована российская бронетехника. Последними крупными заказчиками российских танков Т-90 в регионе стал Ирак, планировалось подписать контракт на эти танки с Кувейтом, озвучивались планы по строительству завода для лицензионного производства Т-90 в Египте. Хозяева выставки - Объединенные Арабские Эмираты - закупили ранее большую партию БМП-3: в страну было поставлено 700 таких машин. С ОАЭ велись переговоры по модернизации этих БМП, варианты модернизации поставленной бронетехники были переданы на прошлой выставке IDEX-2017.

Концерн "Алмаз-Антей" представит на выставке IDEX-2019 новый зенитный ракетный комплекс средней дальности "Викинг" (такое экспортное название получил недавно начавший поступать на вооружение ВС РФ комплекс "Бук-М3"). Также, по данным Рособоронэкспорта, компания продемонстрирует на выставке наиболее узнаваемую на сегодняшний день российскую систему ПВО-ПРО С-400 "Триумф". Контракты на поставку этих систем подписаны с Китаем (получил первый полк С-400), Турцией и Индией. Ранее сообщалось, что переговоры о возможных поставках велись с Саудовской Аравией.

Из авиационного каталога, уточнили в ФСВТС, в виде моделей, макетов и других рекламных материалов на IDEX-2019 будут демонстрироваться многофункциональные истребители Су-35 и фронтовые МиГ-29М, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, учебно-боевой самолет Як-130.

Переговоры с потенциальными заказчиками

Российскую делегацию на выставке возглавит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, делегацию предприятий Ростеха будет возглавлять генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. Запланированы деловая программа и встречи с иностранными делегациями и представителями бизнес-структур.

На крупных выставках российские представители всегда проводят встречи на различных уровнях с иностранными делегациями, в том числе от военных ведомств. Эти встречи могут завершиться подписанием контрактов на поставку вооружений. Так, на прошлой выставке IDEX-2017 представители Рособоронэкспорта подписали контракт на поставку иностранному заказчику противотанковых ракет на общую сумму $700 млн.

Лимузин Aurus

В ходе выставки вооружения состоится также мировая премьера лимузина Aurus (ранее - проект "Кортеж"). Как отмечал Мантуров, Россия рассчитывает организовать в ОАЭ производство определенных моделей люксовых российских автомобилей Aurus на мощностях местного холдинга Tawazun. Он инвестировал в проект по созданию машин Aurus €110 млн, получив в ООО "Аурус" 30% долю.

Aurus (от лат. aurum - "золото" и Russia - "Россия") - российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". На работы по проекту "Кортеж" из бюджета было выделено 12,4 млрд рублей. Проект предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы - седана, лимузина, минивэна и внедорожника.

Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО России для поездок президента и премьер-министра РФ.