Модернизацию пусковой установки ракеты "Союз-2" завершат в 2019 году

В Военно-космических войсках России сообщили, что целью модернизации является "запуск всей номенклатуры космических аппаратов военного и двойного назначения исключительно" с российской территории

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Военно-космические войска РФ намерены завершить процесс модернизации пусковой установки ракеты "Союз-2" в 2019 году. Об этом заявил первый заместитель командующего космическими войсками ВКС РФ генерал-майор Игорь Морозов в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"В этом году мы должны завершить модернизацию еще одной пусковой установки ракеты среднего класса "Союз-2" в Плесецке и провести, естественно, летные испытания с этого стартового комплекса, подтвердить его работоспособность", - сказал Морозов.

По его словам, целью такой модернизации является "запуск всей номенклатуры космических аппаратов военного и двойного назначения исключительно с территории Российской Федерации".

Ранее гендиректор самарского ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что первый запуск "Союза-2" с транспортным пилотируемым кораблем запланирован на сентябрь 2019 года. Также в госкорпорации Роскосомс сообщили, что испытательный пуск пилотируемого корабля "Союз МС" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с цифровой системой управления может состояться в Роскосмос может в 2019 году.