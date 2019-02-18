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18.02.2019
bmpd.livejournal.com

Видео с демонстрацией испытаний танка Т-90М

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Информационное агентство ТАСС распространило предоставленное АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) короткое видео с демонстрацией испытаний танка Т-90М ("Объект 188М", ОКР "Прорыв-3").

Танк Т-90М (с) кадр из видео ТАСС / АО "НПК "Уралвагонзавод"

Со стороны bmpd напомним, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Кубинке 24 августа 2017 года Министерством обороны России был заключен с НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) первый контракт на поставку 30 танков Т-90М ("Объект 188М"). Согласно опубликованным данным, из 30 танков Т-90М данного первого контракта только десять должны быть машинами новой постройки, а остальные 20 будут переоборудованы в ходе капитального ремонта и модернизации из танков Т-90 (по всей видимости, с целью оценить уровень затрат по возможности модернизации до уровня Т-90М наличного парка танков Т-90).

По условиям контракта, поставка 30 указанных танков Т-90М должна была быть произведена в 2018-2019 годах, однако по последним сообщениям, поставка их Министерству обороны будет начата только в 2019 году.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" 21 августа 2018 года Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на поставку партии танков Т-90М - по неофициальным сведениям, на 30 единиц новой постройки, с заявленным сроком поставок в 2019 году.

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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