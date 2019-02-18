"Отказываться не намерены": Турция ждет C-400 в июле

Эрдоган не разорвет контракт по C-400, несмотря на ультиматум США

Анкара не намерена разрывать договор с Россией на поставку комплексов С-400 из-за ультиматума США, связного с американскими ЗРК Patriot. К тому же Турция ожидает, что поставки российского оружия осуществятся, как и планировалось, в июле. Более того, турецкая сторона заинтересована в новых российских комплексах С-500.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет планов отказываться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России из-за давления со стороны США. Об этом он сообщил журналистам, когда возвращался из Сочи с трехстороннего саммита по Сирии.

"Мы заключили соглашение с Россией по С-400. Отказываться от него мы не намерены. Мы работаем над тем, чтобы поставки С-400 были осуществлены в июле, как нам и обещали", - отметил Эрдоган.

Издание Yeni Şafak также передало слова Эрдогана о том, что Турция "также интересуется новыми комплексами С-500", наиболее ожидаемой новинкой российской противовоздушной обороны (ПВО) в ближайшие годы.

Говоря о приобретении у США ЗРК Patriot, президент Турции в очередной раз заявил о готовности Анкары рассмотреть предложение Вашингтона, но с учетом требований республики.

"Несмотря на то, что администрация США позитивно смотрит на ранние поставки [Patriot в Турцию], они до сих пор не определились с позицией по совместному производству и финансовой составляющей", - обратил внимание глава государства.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский, комментируя слова Эрдогана, объяснил RT, что для Турции покупка С-400 - это не просто практический вариант, но и свидетельство независимой внешней политики.

"Турция себя позиционирует таким образом уже не первый год и хотя не выходит из состава НАТО, но поступаться своими принципами независимости и самостоятельности в принятии решений не собирается", - подчеркнул эксперт.

Он выразил сомнение, что американская сторона в качестве ответной меры исключит Турцию из участия в программе истребителей пятого поколения F-35, так как она производит ряд узловых деталей для этих самолетов.

"Поэтому если Турцию исключат из проекта и не дадут ей положенные самолеты, то в этом случае придется искать технологическую замену турецким производителям. Это задержит пуск всей модели и приведет к большим убыткам, США это прекрасно понимают", - констатировал Надеин-Раевский.

Ранее в этот же день вице-президент США Майкл Пенс во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не собирается сложа руки смотреть, как его союзники закупают оружие у потенциальных противников.

"Мы не сможем дать гарантию мира на Западе, если наши союзники зависят от Востока", - отметил он.

Кстати, в начале февраля издание Hürriyet Daily News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что американские власти могут не продать Турции свои ЗРК Patriot, если Анкара все же приобретет российские C-400.

"Мы не будем запрашивать разрешение конгресса и не сможем осуществить продажу Турции систем Patriot, если процесс продажи С-400 будет продолжаться", - заявил собеседник.

По его словам, покупка Турцией российских ЗРК может даже даже стать основанием для введения санкций со стороны Соединенных Штатов в рамках закона CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Американская администрация решила продать Турции ЗРК Patriot на общую сумму $3,5 млрд в декабре прошлого года. Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности военного ведомства США отметило, что сделку между Турцией и США одобрил Государственный департамент.

"Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции", - уточнили в сообщении Пентагона.

При этом договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой еще в декабре 2017 года. Стоимость контракта оценивается в $2,5 млрд, 55% из которых будет покрыта российским кредитом на поставку в Турцию С-400, пояснил газете "Коммерсант" глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Американская сторона восприняла этот договор в штыки, объясняя свое отношение, в частности, риском такой сделки для НАТО.

Эту причину обозначил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс. По его мнению, если Анкара все же приобретет это оружие, которое используют "известные противники" НАТО, то поставившая С-400 сторона может получить возможность изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

Но, как сообщил ТАСС источник в МИД Турции, Анкара планирует использовать С-400 независимо от систем НАТО и только таким образом, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об американских истребителях.

Лидия Мисник