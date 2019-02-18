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18.02.2019
Вестник Мордовии

Украина покажет на IDEX- 2019 модель самоходки для запуска крылатых ракет

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Источник изображения: Фото: defence-blog.com, autokraz.com.ua

Компания "Спецтехноэкспорт" Украины продемонстрирует на выставке IDEX- 2019 в Абу-Даби модель самоходной пусковой установки противокорабельных ракет "Нептун". Об этом сообщает defence-blog.com.

Боевая машина с 4 ракетными контейнерами выполнена на шасси КрАЗ-7634НЕ с колесной формулой 8х8. Его грузоподъемность - 27 т, мощность двигателя - 460 л.с.

Источник изображения: Фото: defence-blog.com, autokraz.com.ua

В одной батарее будут четыре самоходных пусковых установки с одной машиной управления и контроля на базе грузовика КрАЗ 6 × 6 и машиной поддержки.

Крылатая ракета "Нептун" является пиратской копией российской Х-35 и, по украинским данным, якобы способна поражать цели, расположенные на расстоянии до 300 км. Сообщалось, что она может потопить военные корабли водоизмещением до 5000 тонн.

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
ОАЭ
Россия
Украина
Продукция
Х-35
Компании
АвтоКрАЗ
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