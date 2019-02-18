Украина покажет на IDEX- 2019 модель самоходки для запуска крылатых ракет

Источник изображения: Фото: defence-blog.com, autokraz.com.ua

Компания "Спецтехноэкспорт" Украины продемонстрирует на выставке IDEX- 2019 в Абу-Даби модель самоходной пусковой установки противокорабельных ракет "Нептун". Об этом сообщает defence-blog.com.

Боевая машина с 4 ракетными контейнерами выполнена на шасси КрАЗ-7634НЕ с колесной формулой 8х8. Его грузоподъемность - 27 т, мощность двигателя - 460 л.с.

Источник изображения: Фото: defence-blog.com, autokraz.com.ua

В одной батарее будут четыре самоходных пусковых установки с одной машиной управления и контроля на базе грузовика КрАЗ 6 × 6 и машиной поддержки.

Крылатая ракета "Нептун" является пиратской копией российской Х-35 и, по украинским данным, якобы способна поражать цели, расположенные на расстоянии до 300 км. Сообщалось, что она может потопить военные корабли водоизмещением до 5000 тонн.