Украина покажет на IDEX- 2019 модель самоходки для запуска крылатых ракет
Источник изображения: Фото: defence-blog.com, autokraz.com.ua
Компания "Спецтехноэкспорт" Украины продемонстрирует на выставке IDEX- 2019 в Абу-Даби модель самоходной пусковой установки противокорабельных ракет "Нептун". Об этом сообщает defence-blog.com.
Боевая машина с 4 ракетными контейнерами выполнена на шасси КрАЗ-7634НЕ с колесной формулой 8х8. Его грузоподъемность - 27 т, мощность двигателя - 460 л.с.
Источник изображения: Фото: defence-blog.com, autokraz.com.ua
В одной батарее будут четыре самоходных пусковых установки с одной машиной управления и контроля на базе грузовика КрАЗ 6 × 6 и машиной поддержки.
Крылатая ракета "Нептун" является пиратской копией российской Х-35 и, по украинским данным, якобы способна поражать цели, расположенные на расстоянии до 300 км. Сообщалось, что она может потопить военные корабли водоизмещением до 5000 тонн.
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