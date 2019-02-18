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18.02.2019
ТАСС

Последний запуск военных аппаратов пройдет с космодрома Байконур в 2019 году

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Запуск с космическим аппаратом "Космос-2520"
Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космическим аппаратом "Космос-2520" (первый "тяжелый" спутник связи 14Ф149 по ОКР "Благовест") в интересах Министерства обороны Российской Федерации, 17.08.2017.
Источник изображения: ГК "Роскосмос"

В дальнейшем для этого будет использоваться космодром Плесецк, отметил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил РФ Игорь Морозов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Последний запуск космических аппаратов Министерства обороны России с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, в дальнейшем они будут осуществляться с космодрома Плесецк. Об этом сообщил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" первый заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил РФ Игорь Морозов.

"В этом году предстоит один запуск с космодрома Байконур военного космического аппарата. После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома Плесецк", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как осуществляется взаимодействие между госкорпорацией "Роскосмос" и Минобороны, Морозов отметил, что это очень тесное сотрудничество. "Работаем мы, безусловно, в тесном взаимодействии потому, что предприятия, входящие в госкорпорацию "Роскосмос", в основном готовят для нас космические аппараты и ракеты, создают нам средства управления космическими аппаратами, оказывают нам услуги по запуску", - пояснил он.

Ранее в Роскосмосе сообщили о планах провести в 2019 году 45 пусков ракет. До этого стало известно о намеченных на этот год ряде запусков космических кораблей с Байконура, военных спутников с Плесецка, одном старте с Восточного, нескольких запусках ракет "Протон", в том числе с новым модулем Международной космической станции, втором запуске тяжелой "Ангары", летных испытаниях ракеты "Сармат" и других стартах.

16.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Плесецк
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