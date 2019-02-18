Войти
18.02.2019
Интерфакс-АВН

Состав ВМС США пополнил ультрасовременный корабль-стелс зоны прибрежных боевых действий

494
0
0
Корабль проекта Littoral Combat Ship (LCS)
Корабль проекта Littoral Combat Ship (LCS).
Источник изображения: U.S. Navy photo by Naval Air Crewman 2nd Class Nicholas Kontodiakos / wikimedia.org

Вашингтон. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Новейший американский боевой корабль прибрежной зоны боевых действий "Талса" (USS Tulsa (LCS 16)), выполненный по технологии стелс, в субботу в ходе церемонии в Сан-Франциско (штат Калифорния) официально вошел в состав Военно-морских сил США, сообщил Пентагон.

Церемонию возглавил сенатор от Оклахомы Джеймс Лэнкфорд, а спонсором корабля выступила бывший мэр города Талса - Кэти Тейлор.

Корабли этого типа предназначены для патрулирования, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, защиты флота от нападения катеров и морских беспилотников, постановки минных заграждений и противоминной борьбы, ведения разведки, поддержки действий сил специальных операций.

Строительство боевых кораблей серии LCS ведут два основных подрядчика по альтернативным проектам - Independence компании Austal и Freedom корпорации Lockheed Martin.

"Талса" относится к кораблям класса Independence, корпус которых сконструирован по типу тримарана. При длине 127 метров и ширине 31 метр водоизмещение корабля достигает 2,3 тыс. тонн. Максимальная скорость составляет 47 узлов, а дальность плавания - 6,4 тыс. км.

Корабль "Талса", который будет базироваться в Сан-Диего (штат Калифорния), стал 15-м кораблем прибрежной зоны боевых действий класса LCS и восьмым типа Independence, который был передан военно-морскому флоту США.

В общей сложности ВМС США намерены принять на вооружение 34 корабля класса LCS. Вооружение корабля включает пушку калибра 57 мм, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковую установку на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на борту базируются два вертолета MH-60R/S Sea Hawk и беспилотники.

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
Phalanx CIWS
SH-60
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
БПЛА
Похожие новости
18.02.2019
ВМС США получат новый тримаран
19.12.2018
ВМС США заказали ещё два корабля типа "Индепенденс"
09.12.2016
LCS – крепкие корабли, требующие доработки
05.06.2013
Фрегат «Фридом»: заявка на успех
15.10.2009
Корабль прибрежной зоны Freedom ВМС США заступит на первое боевое дежурство в 2010 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:55
  • 4
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:52
  • 1
Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов