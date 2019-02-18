Состав ВМС США пополнил ультрасовременный корабль-стелс зоны прибрежных боевых действий

Вашингтон. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Новейший американский боевой корабль прибрежной зоны боевых действий "Талса" (USS Tulsa (LCS 16)), выполненный по технологии стелс, в субботу в ходе церемонии в Сан-Франциско (штат Калифорния) официально вошел в состав Военно-морских сил США, сообщил Пентагон.

Церемонию возглавил сенатор от Оклахомы Джеймс Лэнкфорд, а спонсором корабля выступила бывший мэр города Талса - Кэти Тейлор.

Корабли этого типа предназначены для патрулирования, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, защиты флота от нападения катеров и морских беспилотников, постановки минных заграждений и противоминной борьбы, ведения разведки, поддержки действий сил специальных операций.

Строительство боевых кораблей серии LCS ведут два основных подрядчика по альтернативным проектам - Independence компании Austal и Freedom корпорации Lockheed Martin.

"Талса" относится к кораблям класса Independence, корпус которых сконструирован по типу тримарана. При длине 127 метров и ширине 31 метр водоизмещение корабля достигает 2,3 тыс. тонн. Максимальная скорость составляет 47 узлов, а дальность плавания - 6,4 тыс. км.

Корабль "Талса", который будет базироваться в Сан-Диего (штат Калифорния), стал 15-м кораблем прибрежной зоны боевых действий класса LCS и восьмым типа Independence, который был передан военно-морскому флоту США.

В общей сложности ВМС США намерены принять на вооружение 34 корабля класса LCS. Вооружение корабля включает пушку калибра 57 мм, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковую установку на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на борту базируются два вертолета MH-60R/S Sea Hawk и беспилотники.