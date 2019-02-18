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18.02.2019
РИА Новости

Россия воссоздала систему предупреждения о ракетном нападении

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Эмблема Войск Воздушно-космической обороны. Архивное фото
Эмблема Войск Воздушно-космической обороны. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении, заявил первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил, генерал-майор Игорь Морозов.

"Этой системе, как стратегической системе, руководство государства и Минобороны уделяло последние годы наибольшее внимание. Нам фактически удалось завершить ее модернизацию", - сказал Морозов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"В прошлом году мы поставили три новых радиолокационных станции на боевое дежурство. Это в Енисейске, Барнауле и Орске, тем самым было создано сплошное периферийное радиолокационное поле, в котором до этого имелись определенные разрывы в связи с тем, что Советский союз распался, часть средств осталась на территории независимых государств бывшего СССР. Часть средств по требованию руководства этих государств была ликвидирована, поэтому пришлось в определенной степени воссоздавать систему заново", - рассказал он.

По словам генерала, остались незначительные работы по замене устаревших локаторов на ряде станций. Чтобы их закончить, потребуется около трех лет.

При этом процесс совершенствования математических алгоритмов обработки информации будут продолжаться постоянно, добавил Морозов.

Генерал отметил, что особую актуальность система получает сейчас, в связи с планами выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности.

Он также рассказал, что российская система контроля космического пространства способна отследить полет космических аппаратов к Луне и Марсу. Морозов подчеркнул, что постоянно контролируются орбиты до 40 тысяч километров.

"Вся информация собирается в главном центре контроля космического пространства, где ведется главный каталог космических объектов. В настоящее время в этом каталоге мы числим около 20 тысяч различных космических обьектов", - сказал он.

16.02.2019
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