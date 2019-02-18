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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Лавров ощутил растерянность участников Мюнхенской конференции от действий США

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Россию на конференции стали слушать больше

Мюнхен. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Политика США по развалу международной системы контроля над вооружениями добавила растерянности участникам Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все-таки, наверное, (Россию - ИФ) стали слушать больше, так что терпение и труд все перетрут, мы люди терпеливые, в том числе, в стратегическом плане", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о своих впечатлениях от прошедшей конференции.

Вместе с тем, глава МИД РФ выразил мнение, что среди участников этого мероприятия "чувствуется растерянность в происходящем и в том, что касается угроз, которые ежедневно создаются для мировой торговой системы, ее открытости, и в том, что касается односторонних принудительных мер, и в том, что касается попыток распространять свое законодательство экстерриториально на другие страны и заставлять их выполнять требования законов чужой страны".

"Безусловно, линия Вашингтона на развал системы международных договоров в области контроля над вооружениями тоже добавляет такого ощущения растерянности", - продолжил министр.

По словам С.Лаврова, "видимо, все понимают, что в этой ситуации нужно не анти- какую-то линию проводить, а собирать все разумные силы, садиться за один стол, стремиться формировать такие форматы, где представлены все основные игроки".

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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