Лавров ощутил растерянность участников Мюнхенской конференции от действий США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019.

Россию на конференции стали слушать больше

Мюнхен. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Политика США по развалу международной системы контроля над вооружениями добавила растерянности участникам Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все-таки, наверное, (Россию - ИФ) стали слушать больше, так что терпение и труд все перетрут, мы люди терпеливые, в том числе, в стратегическом плане", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о своих впечатлениях от прошедшей конференции.

Вместе с тем, глава МИД РФ выразил мнение, что среди участников этого мероприятия "чувствуется растерянность в происходящем и в том, что касается угроз, которые ежедневно создаются для мировой торговой системы, ее открытости, и в том, что касается односторонних принудительных мер, и в том, что касается попыток распространять свое законодательство экстерриториально на другие страны и заставлять их выполнять требования законов чужой страны".

"Безусловно, линия Вашингтона на развал системы международных договоров в области контроля над вооружениями тоже добавляет такого ощущения растерянности", - продолжил министр.

По словам С.Лаврова, "видимо, все понимают, что в этой ситуации нужно не анти- какую-то линию проводить, а собирать все разумные силы, садиться за один стол, стремиться формировать такие форматы, где представлены все основные игроки".