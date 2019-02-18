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18.02.2019
РИА Новости

Российские средства наблюдения могут отследить полет к Луне, заявили в ВКС

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Луна
Спутник Земли - Луна.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская система контроля космического пространства способна отследить полет космических аппаратов к Луне и Марсу, постоянно контролируются орбиты до 40 тысяч километров, заявил начальник штаба, первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.

"Начиная от 250-300 километров... и до области геостационарных орбит, условно говоря, до 40 тысяч километров от поверхности Земли - вот эта вот область вокруг Земли контролируется постоянно и непрерывно. При необходимости есть соответствующие технические средства, в первую очередь, оптические, которые могут в определенном сеансовом режиме проконтролировать космические аппараты, которые находятся, например, на отлётных траекториях - к Луне, Марсу, но это эпизодическая, сеансная работа", - сказал он в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Также Морозов сообщил, что российская система контроля космического пространства ежемесячно отслеживает вход в атмосферу и сгорание в ее плотных слоях 10-15 космических объектов.

16.02.2019
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Страны
Россия
Проекты
Луна
Марс
СККП
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