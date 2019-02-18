РФ продолжит соблюдать мораторий на размещение первой запрещенных ДРСМД ракет - Рябков
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
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Мюнхен. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия продолжит придерживаться моратория на производство и размещение запрещенных ДРСМД ракет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в рамках мюнхенской конференции по безопасности.
"США решают, насколько они готовы подвергнуть риску европейскую безопасность, а Россия будет соблюдать объявленный ею односторонний мораторий", - сказал он.
С.Рябков напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения.
16.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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