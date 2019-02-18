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18.02.2019
Интерфакс-АВН

РФ продолжит соблюдать мораторий на размещение первой запрещенных ДРСМД ракет - Рябков

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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Мюнхен. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия продолжит придерживаться моратория на производство и размещение запрещенных ДРСМД ракет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в рамках мюнхенской конференции по безопасности.

"США решают, насколько они готовы подвергнуть риску европейскую безопасность, а Россия будет соблюдать объявленный ею односторонний мораторий", - сказал он.

С.Рябков напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения.

16.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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