РФ продолжит соблюдать мораторий на размещение первой запрещенных ДРСМД ракет - Рябков

Мюнхен. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия продолжит придерживаться моратория на производство и размещение запрещенных ДРСМД ракет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в рамках мюнхенской конференции по безопасности.

"США решают, насколько они готовы подвергнуть риску европейскую безопасность, а Россия будет соблюдать объявленный ею односторонний мораторий", - сказал он.

С.Рябков напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения.