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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Украина настаивает на постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе - МИД

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Инцидент в Керченском проливе
Инцидент в Керченском проливе.
Источник изображения: Пресс-служба ПУ ФСБ России по республике Крым

Мюнхен. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина настаивает на присутствии постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе, однако Россия с этим не согласна, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сейчас мы говорим о том, чтобы сделать эту миссию постоянной, чтобы наблюдать и из космоса, и из воды для того, чтобы точно знать, что Россия делает, а что нет... Нам нужно получить постоянную миссию. Россия от нее отказывается", - сказал министр журналистам в субботу в Мюнхене.

Глава МИД отметил, что обсуждал вопрос миссии с французской и немецкой стороной.

16.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
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