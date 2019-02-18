Украина настаивает на постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе - МИД
Инцидент в Керченском проливе.
Источник изображения: Пресс-служба ПУ ФСБ России по республике Крым
Мюнхен. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина настаивает на присутствии постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе, однако Россия с этим не согласна, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Сейчас мы говорим о том, чтобы сделать эту миссию постоянной, чтобы наблюдать и из космоса, и из воды для того, чтобы точно знать, что Россия делает, а что нет... Нам нужно получить постоянную миссию. Россия от нее отказывается", - сказал министр журналистам в субботу в Мюнхене.
Глава МИД отметил, что обсуждал вопрос миссии с французской и немецкой стороной.
16.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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