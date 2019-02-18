En Son Haber (Турция): НАТО обеспокоена турецко-российскими отношениями

Те, кто много лет пытался морочить Турции голову продажей систем «Пэтриот», испытывают панику в связи с покупкой Турцией С-400. По словам постоянного представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон, «весь альянс обеспокоен» покупкой Турцией С-400 у России. Турецкие читатели дали емкий ответ: «Если беспокоитесь, значит, мы на правильном пути».

Те, кто много лет пытался морочить Турции голову продажей систем "Пэтриот" (Patriot), испытывают панику в связи с покупкой Турцией С-400.

По словам постоянного представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон (Kay Bailey Hutchinson), "весь альянс обеспокоен" покупкой Турцией С-400 у России.

Хатчинсон заявила, что растущее сотрудничество между Анкарой и Москвой в оборонной сфере рассматривается в качестве большой проблемы.

"Мы обеспокоены"

Американский дипломат, подвергнув критике покупку Турцией системы противоракетной обороны С-400 у России, отметила: "Мы крайне обеспокоены тем, что на территории нашего союзника по НАТО будут находиться российские системы противоракетной обороны".

"Нужно купить другие системы"

Хатчинсон продолжила: "Это очень тревожно. Все союзники обеспокоены в связи с этим, и мы все надеемся, что Турция примет правильное решение, закупит другие системы. Мы знаем, что Турция желает сделать это в контексте своих внутренних потребностей, в рамках независимого решения, но мы хотели бы, чтобы они обеспечили себя такой системой за счет нейтральной или союзной страны".

Комментарии читателей:

Sampiyon Bjk: Америка, что ли, эта нейтральная или союзная страна:)

ÖNCE VATAN: Вы поставляете даром натовские вооружения террористам, врагам Турции. Да пропади оно пропадом ваше союзничество. Даже враждовать с русскими лучше, чем дружить с вами. Дай бог, вы сгинете вконец.

A.AYDIN: Греция - член НАТО, у нее С-300. Не проблема!

Antalyadan Taner: А мы не чувствуем вашей дружбы. Системой, которую вы предоставите, вы сможете управлять, как пожелаете. Как знать, может, завтра вам взбредет в голову нас атаковать, тогда С-400 сделают все, что нам нужно. Вышвырнете нас из программы Ф-35 (F-35)? Да будет вам известно, Су-35 или Су-57 в несколько раз эффективнее ваших самолетов.

Can: Antalyadan Taner, дело даже не в этом, они все как один защищают христиан. В Греции много лет находятся С-300 - проблем нет. Когда дело доходит до нас - есть. Намерения этих гяуров известны. Они хотят, чтобы турки, исламский мир зависели от Запада.

hafsa metin: Пусть они продолжают сходить с ума, но я не верю этим союзникам… Почему, интересно.

mülayim: Союзники НАТО - РПК [Рабочая партия Курдистана], PYD [Партия "Демократический союз"] и другие террористические организации под разными названиями.

türki yem: Мы тоже обеспокоены НАТО.

Fatihhhhh;): В конце концов победит ислам…

Bölme planlar: Америка, которая планирует нас разделить и разжечь гражданскую войну, может беспокоиться о том, что в случае атаки на нас через Сирию и Ирак С-400 отразят ее.

siannnn: Если беспокоитесь, значит, мы на правильном пути.

hiç kimse: Видимо, Турция приняла правильное решение. Иначе не было бы столько шума.

art: Эти ракеты для того и покупаются, чтобы вы волновались. Очевидно, все делается правильно.

alara: Турция так и делает - покупает у союзной страны. Сейчас союзником выглядит Россия. Если союзник - США, которые на границе с Турцией пытаются создать террористическое государство с помощью террористической организации, нападающей на Турцию, убившей 30 тысяч человек, и называют этих террористов своей наземной армией, которые с помощью другой террористической организации пытались совершить госпереворот, теперь защищают этих террористов в своей стране, обеспечивают им финансовую поддержку, которые начали экономическую войну против Турции, тогда кто враг?

…..: Вы говорите "друг", "друг". Мы покупаем С-400. Но Россия до сих пор не отменила визы. Что это за дружба?

CHPL GENÇ: Думаю, они правы. Мы не должны настраивать против себя НАТО и Америку. Мы должны отказаться от С-400. Эрдоган идет по неправильному пути.

melahat abla: Найдите нейтральную страну, мы купим.

vatandas riza: Да где эти наши друзья-союзники? С такими друзьями враги не нужны.

Kara Murat Fatih'in Fedaisi: Сходите с ума - это нормально, все ваши планы перевернулись вверх дном.

Vatansever AKPartili.: Нужно купить С-400, С-500 произвести вместе. Необходимо как можно скорее перейти к производству в Турции.

Fahri81: Почему ты против, НАТО? В какой из трудных для Турции дней вы заняли нашу сторону? Игра окончена, идет новая раздача карт.

mehmet: Потому что, когда у нас будут С-400, они не смогут напасть на Турцию…

vatanda: А когда террористы, которым вы давали оружие, нападали на территорию НАТО, вы не беспокоились?

Frankfurt: Надеюсь, С-400 придут в нашу страну до того, как начнется светопреставление.

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