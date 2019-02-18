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18.02.2019
Российская газета

Израильский БТР Namer получит танковый двигатель из США

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Источник изображения: Wikipedia

Израильский тяжелый БТР Namer получит танковый двигатель из США. Соответствующую сделку на 238 миллионов долларов одобрило американское правительство, сообщило Управление военного сотрудничества США (DSCA).

Израильское правительство запросило 240 двигателей APC-MT883 в полной конфигурации и 30 - в облегченной.Их мощность составляет 1497 лошадиных сил.

БТР Namer был создан в 2005 году на основе танка Merkava Mk IV: он имеет усиленное бронирование днища, противокумулятивные экраны, систему активной защиты Trophy и дистанционно управляемый боевой модуль. Машина может перевозить до 12 человек, включая троих членов экипажа.


Майя Бирюкова

16.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Merkava
Namer БТР
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