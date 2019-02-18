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18.02.2019
ИноСМИ

Karar (Турция): "Цель НАТО — блокировать Россию на своем восточном фланге"

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Оппозиционеры в центре города Скопье в день референдума о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018
Оппозиционеры в центре города Скопье в день референдума о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Преподаватель Стамбульского университета Айдын Наим Бабюроглу (Naim Babürolu), комментируя процесс присоединения Македонии к НАТО, говорит: "Цель НАТО - блокировать Россию на своем восточном фланге".

На днях Македония, решившая в 2018 году проблему с названием, которую переживала в отношениях с Грецией с момента отделения от бывшей Югославии в 1991 году и провозглашения независимости, подписала протокол о присоединении к НАТО.

Политика открытых дверей увеличила число членов

Для принятия в члены НАТО стран, оторвавшихся от Советов, альянс начал проводить политику "открытых дверей", отмечает Наим Бабюроглу. Он продолжает: "Благодаря этой политике в члены НАТО были приняты Чешская Республика, Венгрия, Польша в 1999 году, Болгария, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Словения, Словакия в 2004 году, Хорватия, Албания в 2009 году и в дальнейшем Черногория. Так количество членов составило 29. Теперь мы становимся свидетелями процесса вступления в альянс Македонии. После того как все члены НАТО одобрят это присоединение, Македония в течение шести-семи месяцев станет участником альянса, и НАТО, которая преследует политику окружения России, блокирует ее на своем восточном фланге".

Македония также станет членом ЕС

Теперь армия Македонии в соответствии со стандартами НАТО, как и вооруженные силы других стран-членов, в перспективе станет более современной, подчеркивает Бабюроглу. "Македония при помощи НАТО будет иметь более современные вооружения. Страны - члены НАТО в дальнейшем становятся и членами ЕС. Кроме того, все 14 стран, входивших в орбиту влияния СССР в Европе (включая государства, образовавшиеся после распада социалистического лагеря - прим. пер.), в настоящее время являются членами ЕС или кандидатами на вступление в союз. Эти страны сначала присоединяются к НАТО, затем подают заявку на членство в ЕС и с началом переговоров с союзом становятся его членами. Вступление Македонии в НАТО повлечет за собой и вступление страны в ЕС".


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16.02.2019
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Страны
Албания
Болгария
Венгрия
Греция
Латвия
Литва
Македония
Польша
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Словакия
Словения
Турция
Хорватия
Черногория
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