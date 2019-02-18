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18.02.2019
ИноСМИ

Помпео: Путин развязал войну в Европе

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Государственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: © AP Photo, Petr David Josek

Госсекретарь США Майк Помпео (Michael R. Pompeo) заявил, что якобы президент России Владимир Путин развязал войну на европейской земле, стремится расколоть НАТО, ослабить США и подорвать западные демократии. Естественно, заявление американского чиновника прозвучало голословно и без каких-либо аргументов.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США серьезно относятся к опасениям, что Россия после Украины может прибегнуть к военным действиям против других стран. Как говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США, об этом Помпео заявил на полигоне в Бемово Писке в Польше.

"Когда мы вступаем в пятый год войны Владимира Путина против Украины, войны, которую он развязал на европейской земле, мы серьезно относимся к тем опасениям, что Россия однажды может попытаться открыть линию фронта прямо здесь. На фоне этой угрозы альянс НАТО остается незаменимым для защиты свободных народов Европы", - подчеркнул Помпео.

"Ответственность каждого союзника заключается в том, чтобы сохранить Европу свободной. Россия имеет большие планы по доминированию в Европе и возобновлению влияния на мировой арене. Владимир Путин стремится расколоть НАТО, ослабить Соединенные Штаты и подорвать западные демократии", - подчеркнул госсекретарь США.

"Вторжение России в Грузию и на Украину, ее неспровоцированная атака на украинские военные корабли в Черном море в ноябре прошлого года, ее нынешние гибридные военные действия против нас и наших союзников являются непосредственными вызовами нашей безопасности и нашему образу жизни", - заявил он.


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16.02.2019
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Грузия
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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