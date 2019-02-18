"Надо больше кораблей": НАТО обороняется в Черном море

Почему Румыния просит усилить наращивание сил НАТО в Черном море

В черноморском регионе необходимо наращивать присутствие НАТО, укрепляя свои позиции в области сдерживания и обороны на этом фланге, заявили в Румынии, председательствующей в настоящее время в Совете ЕС. Там обратили внимание, что в Черном море увеличиваются провокации в отношении среды безопасности, поэтому и необходимо усиление своего присутствия.

Президент Румынии Клаус Йоханнис на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости усиления присутствия Североатлантического альянса в черноморском регионе.

"Мы не можем игнорировать провокации, с которыми сталкиваемся на восточном фланге. В то время, как Евросоюз осуществляет решения, связанные с санкциями - и должен твердо продолжать это делать - нужно, чтобы НАТО продолжала укреплять свою позицию в области сдерживания и обороны на этом фланге", - подчеркнул президент Румынии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Он отметил, что Румыния "твердо поддерживает повышенную сплоченность" на восточном фланге. По его мнению, в регионе Черного моря нарастают провокации в отношении среды безопасности, поэтому он нуждается в усиленном присутствии НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг уже сообщал, что НАТО рассматривает возможность увеличить свое присутствие в Черном море и оказать дополнительную поддержку Украине. Кстати, в конце прошлого года он отмечал, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в предыдущем году.

"НАТО усилило присутствие в регионе Черного моря. Мы увеличили свое присутствие до 120 дней в этом году по сравнению с 80 днями в прошлом", - подчеркнул он, обращая внимание, что альянс также расширил и воздушное патрулирование региона.

Генсек альянса пояснил, что усиление мониторинга произошло после инцидента в Керченском проливе и тщательного изучения военных сил России в регионе.

Тогда же сенатор США Джон Баррассо выступил с предложением о том, что НАТО и США должны отправить корабли в Черное море, отвечая таким образом на "российскую агрессию". Сенатор подчеркнул, что президент России Владимир Путин является человеком, который "считается с силой", передает The Hill.

"Для него ничего не значат слова, для него важны действия, в связи с этим, я думаю, нам необходимо предпринимать более активные шаги", - объяснил он свою идею. По его мнению, направление США и НАТО своих кораблей в Черное море станет демонстрацией силы в отношении России.

Он также предложил предоставить украинской стороне дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) и противокорабельное оружие.

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем твиттере, что такой призыв сенатора США является рецептом резкого обострения конфликта. По его мнению, американский политик плохо понимает соотношение сил в регионе. Он порекомендовал Баррассо "успокоиться и заняться, скажем, экологией" в родном для сенатора штате Вайоминге.

До этого о необходимости ввести корабли НАТО в Черное и Азовское моря заявил президент Украины Петр Порошенко. По его мнению, это нужно, чтобы оградить Украину от "агрессии" со стороны России.

"Одним из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море, потому что это цель глобальной безопасности", - сказал политик NBC.

Президент уточнил, что вопрос о том, какие страны могут предоставить суда, может обсуждаться, но это обязательно должны быть именно страны НАТО.

Официальный представитель альянса Оана Лунгеску напомнила Порошенко, что присутствие альянса в этом регионе и без того "уже достаточно сильное".

"Мы продолжим оценивать необходимость нашего присутствия в регионе", - добавила она. Она уточнила, что в Черном море на постоянной основе уже размещены военные силы Болгарии, Румынии и Турции.

Стремление Украины и НАТО увеличить присутствие в регионе усилилось после инцидента, произошедшего в Керченском проливе 25 ноября прошлого года.

По данным ФСБ, российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших ряд провокаций в Черном море. По данным спецслужбы, суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" два раза незаконно вошли в территориальные воды России.

Украинские суда проигнорировали законные требования российских пограничников остановиться и совершали в акватории опасное маневрирование, сообщили в ФСБ. В связи с этим спецслужбы России были вынуждены применить оружие для остановки украинских кораблей. В результате трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, но им сразу же оказали помощь. Украинские корабли и 24 находившихся на них моряков задержали. 28 ноября украинцев отправили под арест.

Украина винит в инциденте российскую сторону, объясняя это "применением силы в отношении кораблей Вооруженных сил Украины". Киеву также не нравится формулировка "инцидент". Президент Украины назвал произошедшее "войной".

В Москве же ситуацию оценили как провокацию с украинской стороны. По мнению президента России Владимира Путина, эту провокацию организовал сам украинский лидер как часть своей предвыборной кампании.

Лидия Мисник