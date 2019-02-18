Die Welt (Германия): новый "Конкорд"? Путин хочет переделать сверхзвуковой бомбардировщик в пассажирский самолет

Путин хочет переделать сверхзвуковой бомбардировщик в пассажирский самолет, пишет немецкая газета «Вельт». Эксперты считают, что у проекта российского сверхзвукового пассажирского самолета на базе бомбардировщика ТУ-160 мало шансов на реализацию. Между тем недавно «Боинг» сообщил об инвестиции в компанию «Эйрион», разрабатывающую сверхзвуковой лайнер на 12 пассажиров.

Судя по всему, Владимир Путин в таком восторге от модернизированной версии сверхзвукового бомбардировщика дальнего действия ТУ-160М, что даже сам пролетел на нем в качестве второго пилота. И вот недавно российский президент сделал предложение, вновь подогревшее старую дискуссию о возможности создания преемника "Конкорда".

Как сказал Путин, он может себе представить и гражданскую версию этого сверхзвукового бомбардировщика. По мысли российского президента пассажиры и багаж должны будут размещаться там, где сегодня находятся бомбы и ракеты. "Сегодня мы должны возвратиться к сверхзвуковой гражданской авиации. Нужно об этом подумать", - именно эти слова, согласно сообщениям российских СМИ, Путин произнес в Казани на Волге. Тамошний филиал ПАО "Туполев" не только модернизирует уже имеющиеся модели ТУ-160, но, как говорят, строит и новые экземпляры.

Предложение о разработке гражданской версии сверхзвукового самолета с изменяемой геометрией крыльев, который в НАТО называют "Блэкджеком", настолько фантастично, что на форумах в Интернете и в некоторых агентствах новостей даже разгорелась дискуссия о том, насколько серьезно оно вообще.

ТУ-144 можно было спутать с "Конкордом"

Подобное переоборудование было бы, как минимум, очень дорогим удовольствием. Кроме того, для перевозки пассажиров действуют другие нормы допуска. Как считают эксперты, бомбардировщик с изменяемой геометрией крыльев будет для использования в гражданской авиации неэкономичным. Хотя он и сможет летать со скоростью, вдвое превышающей звуковую, но не на дальние расстояния.

С другой стороны, авиационные историки указывают на то, что в прошлом военные самолеты довольно часто использовались в качестве основы для последующих гражданских версий. Так, производившийся с 1958 до 1963 годы пассажирский самолет ТУ-114 Россия на 220 пассажиров был создан на основе бомбардировщика Туполев ТУ-95. Пассажирская модель ТУ-104 также была разработана на базе бомбардировщика.

В конце января Путин уже говорил раз о гражданской версии сверхзвукового бомбардировщика ТУ-160. Как он тогда сказал, после окончания выпуска модели ТУ-144 (русского конкурента французско-британского "Конкорда", на которого он был поразительно похож) настало время для модели-преемника.

Во всяком случае, в конструкторских бюро "Туполев" начата подготовка к разработке гражданской модели бомбардировщика дальнего действия ТУ-160. Близкий к Кремлю информационный портал сообщал еще прошлой осенью, что над этой проблемой думают. По словам заместителя генерального директора по проектированию ПАО "Туполев" Валерия Солозобова, должен быть понижен, например, уровень шума. Сверхзвуковой самолет смог бы перевозить со скоростью от 1,4 до 1,8 Маха примерно 30 пассажиров.

Боинг инвестирует в сверхзвуковой самолет

Это значит, что мест будет значительно меньше, чем в бывшем ТУ-144, первом и пока единственном сверхзвуковом пассажирском самолете Советского Союза и России, который мог перевозить почти 100 пассажиров. "Туполев" разработал эту модель между 1960-и 1968 годами и отрицал обвинения в копировании "Конкорда" на основе шпионских данных. После первого полета в 1969 году пассажирские перелеты в конце 70-х годов происходили в течение всего полугода на линии Москва-Алма-Ата.

Несмотря на то, что первый полет ТУ-144 состоялся на два месяца раньше "Конкорда", модель бывшего Советского Союза не смогла даже приблизиться к первоначальному коммерческому успеху европейской модели, совершавшей трансатлантические перелеты.

В 1973 году на парижском авиасалоне в Ле Бурже состоялась непосредственная встреча ТУ-144 и "Конкорда". Во время показательного полета туполевская модель рухнула на землю - это был тяжелый удар. Полеты "Конкорда" были прекращены в 2003 году.

В то время как эксперты считают, что у российского сверхзвукового пассажирского самолета на базе бомбардировщика дальнего действия ТУ-160 едва ли есть шансы на реализацию, другая новость привлекла недавно всеобщее внимание. "Боинг" сообщил о крупной инвестиции в американскую компанию "Эйрион" (Aerion), разрабатывающую сверхзвуковой лайнер (AS2) на 12 пассажиров. Самолет должен впервые подняться в воздух в 2023 году и достигать скорости, в 1,4 раза превышающую скорость звука.

Пикантная деталь этой инвестиции: судя по всему, "Боинг" в этом деле заменит собой "Эйрбас" (Airbus) в качестве поддерживающей компании, после того как в середине 2017 года стало известно о вовлеченности европейцев в американский проект. Помимо "Эйриона" и такие тяжеловесы отрасли, как, например, "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) и новые фирмы, как "Бум Текнолоджи" (Boom Technology) работают над созданием сверхзвукового пассажирского самолета. Так, "Бум" разработал самолет на 55 пассажиров, летающий со скоростью, в 2,2 раза превосходящей скорость звука. Малый прототип модели должен впервые подняться в воздух в конце этого года.

Герхард Хегманн (Gerhard Hegmann)