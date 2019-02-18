Воздушная разведка США заинтересовалась Крымом и Кубанью

Американская разведывательная авиация опять наращивает количество полетов в районе Крымского полуострова и прилегающих к границам Украины районам. Согласно данным западных авиационных ресурсов, самолет-разведчик RC-135U и стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США в пятницу одновременно провели многочасовые полеты вблизи Крыма и Кубани.

Источник изображения: U.S. air force

Как следует из маршрута полета, американский разведывательный дрон, взлетевший с итальянской Сицилии, направлялся к линии разграничения на Донбассе, следуя своим постоянным маршрутом. Однако в небе над Днепропетровской областью по неизвестным причинам он неожиданно сделал разворот и ушел в сторону Крыма, где к нему присоединился самолет радиоэлектронной разведки RC-135U, вылетевший с авиабаз Суда-бэй на греческом острове Крит. Два американских разведчика курсировали вдоль побережья Краснодарского края и Южного берега Крыма в течении нескольких часов.

Как ранее сообщалось, самолет RC-135U, в основном, используют для определения режимов работы сил и средств ПВО, вскрытия позиций развернутых ЗРК и РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км.

В четверг другой беспилотник RQ-4B Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V ВВС США провели разведку границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Прибалтики.