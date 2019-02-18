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18.02.2019
ИноСМИ

Aftenposten (Норвегия): Россия впервые применила новые ракеты на западных вылетах

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Экспозиция "Военный Мурман" в военно-морском музее Северного флота
Экспозиция "Военный Мурман" в военно-морском музее Северного флота.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

Учения НАТО «Единый трезубец» в Норвегии давно прошли, но военные продолжают обсуждать действия России, якобы призванные сорвать маневры. Осенью Россия тоже провела ряд учений в своей части Кольского полуострова, сообщает «Афтенпостен». Их почему-то восприняли как попытку запугать, хотя нет никаких правил, запрещающих вооруженным силам страны упражняться на собственной территории.


Параллельно с масштабными учениями НАТО, состоявшимися в Норвегии минувшей осенью, Россия предприняла собственные крупные шаги. По данным Норвежской службы разведки, стояла задача запугать, встревожить и посеять неопределенность.

В понедельник глава разведки генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде (Morten Haga Lunde) отчитался об угрозах Норвегии. В правительственном здании в крепости Акерсхус он представил отчет по безопасности "Фокус-2019", в котором одно из центральных мест отведено глушению сигналов GPS со стороны России.

Отчет не засекречен и доступен для ознакомления здесь.

Особую активность по отношению к Норвегии Россия развила во время масштабных учений НАТО "Единый трезубец", которые состоялись на территории страны прошлой осенью.

В своей речи в Военном обществе Осло в понедельник вечером глава разведки перечислил некоторые из мер, предпринятых русскими в пограничных районах в ходе учений.

Меры, предпринятые Россией во время учений НАТО

Подготовка: в преддверии "Единого трезубца" российский Северный флот провел ряд учений на Кольском полуострове с участием системы командования и управления, а также ВМФ и ВМС. На Кольский полуостров также было командировано некоторое количество стратегических бомбардировщиков.

Глушение: с середины октября по 7 ноября, в пиковый период "Единого трезубца", Россия впервые развернула систему глушения сигналов на авиабазе Луостари в 16 километрах от норвежской границы. Позднее аппаратура была перевезена на полигон "Шары", расположенный выше уровня моря, после чего сила и масштаб помех увеличились. Помехи прекратились сразу же по окончании учений.

Подлодки: во второй половине октября российские подводные лодки действовали в водах к северу от губернии Финнмарк. В течение более короткого периода времени подлодки, способные атаковать цели на суше, в воздухе, на поверхности воды и под водой, действовали и в Баренцевом море, занимая менее заметное положение.

Бомбардировщики: оснащенный противокорабельными ракетами бомбардировщик Северного флота вылетел по направлению к американскому авианосцу "Гарри Трумэн", однако развернулся, не долетев до предела теоретической досягаемости ракет. Другие бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами, чей радиус действия достигает 4 000 километров, облетели побережье Норвегии. По данным службы разведки, такие ракеты впервые наблюдаются на "западных" вылетах.

Высокоточные стрельбы: в конце октября - начале ноября крейсер класса "Киров" отработал прицельную артиллерийскую стрельбу и выпуск противовоздушных ракет к северу от губернии Финнмарк. В стрельбах участвовал и новый фрегат "Адмирал Горшков". По данным норвежской разведки, это первое надводное судно Северного флота, оснащенное ракетами дальнего действия.

Недостоверные оповещения: кроме того, Россия анонсировала стрельбы у побережья Мёре и Лофотенских островов. На самом же деле никаких стрельб не проводилось. По мнению разведки, дезинформация была запущена с тем, чтобы создать неопределенность и сорвать учения.

Вызов норвежским вооруженным силам

Россия уделяет Арктике все больше внимания.

"Действия России в регионе ставят новые повышенные требования к обороноспособности Норвегии", - сообщил Мортен Хага Лунде в своем выступлении в понедельник вечером.

Он отметил, что развитие российских военных баз в северных районах и на Кольском полуострове продолжается. В прошлом году Россия развернула береговые ракетные комплексы ЗК55 "Бастион" на Земле Франца-Иосифа и на Новосибирских островах.

"Это существенное укрепление позиционной обороны", - прокомментировал Хага Лунде.

"То же касается и продолжающегося расширения радиолокационных систем на Новой Земле и в городе Заполярный в 12 километрах от норвежской границы", - добавил он.

Есть мнение, что норвежская эскалация приведет к разрядке

"Со своей стороны я опять-таки соглашусь с оценкой главнокомандующего: крайне важно, чтобы у нас была национальная оборона, подходящая для выполнения внутренних и международных обязательств в постоянно меняющихся условиях", - заявил Хага Лунде.

"Развитие событий также указывает, что современная норвежская оборона надлежащего уровня должна рассматриваться и как существенный фактор снижения напряженности на Севере", - добавил он.

Предупреждение Владимира Путина, что Россия ведет разработку высокотехнологичного и нетрадиционного оружия Хага Лунде счел попыткой ответить на западную противоракетную оборону. По его словам, эти проекты, вероятно, еще крайне сырые.


Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Свейнунг Берг Бенцрёд (Sveinung Berg Bentzrd)

16.02.2019
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Норвегия
Россия
США
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Адмирал Горшков
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Путин Владимир
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