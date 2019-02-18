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18.02.2019
РИА Новости

Новейшие российские танки Т-90М ничем не уступают западным, заявил эксперт

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Танк Т-90МС
Танк Т-90МС.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Новейшие танки Т-90М по их боевым характеристикам ничем не уступают на поле боя западным боевым машинам, сообщил РИА Новости в субботу директор Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее в СМИ сообщалось, что Вооруженные силы России в текущем году начнут получать новые танки Т-90М.

"Танки Т-90М - это танки нового облика , они имеют новые возможности по использованию оружия и контролю ситуации на поле боя, что существенно повышает возможности сухопутных войск. Танк Т-90М - проверенная временем надежная машина. На поле боя она не уступает версиям западных танков", - сказал Коротченко.

Он отметил, что сейчас идет плановая модернизация танков Т-72 и опытная эксплуатация новейшего российского основного танка с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".

"Сейчас идет плановая модернизация танков Т-72 в Т-72П3, идет опытная эксплуатация "Арматы", по результатам которой будет составлен гособоронзаказ. Скорее всего, парки танков Т-14 "Армата" будут ограничены", - добавил эксперт.

16.02.2019
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Т-90 "Владимир"
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Минoбороны РФ
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