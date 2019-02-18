Frankfurter Rundschau (Германия): "Общее положение Европы надежное"

Харальд Мюллер, политолог, специализирующийся на исследовании вопросов мира, рассказал в интервью немецкой газете «Франкфуртер рундшау» об обеспокоенности европейцев и возможности переговоров с Россией. Эксперт считает, что новая гонка вооружений уже началась. При этом он высказался против размещения в Европе новых ракет: дразнить Россию незачем, НАТО и так играет с огнем.

Франкфуртер рундшау: Господин Мюллер, европейская архитектура безопасности разрушается - и это происходит не только с выходом США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это результат перехода от биполярного мира времен холодной войны к многополярному миру. Увидим ли мы новую гонку вооружений?

Харальд Мюллер: Она уже идет, но иначе, чем во время холодной войны. Тогда была гонка двух мировых держав и их союзов. Сейчас задействованы и другие игроки. Китайцы хотят компенсировать век унижения. Для них это красивая мечта, которую сложно и невозможно реализовать без конфликта. Россия отчаянно стучит ногами, чтобы как-то претендовать на статус великой державы. Тщетности своих усилий не видит российская элита, характерным образом возглавляемая заурядным офицером бывшей советской разведки, которого многие ошибочно принимают за великого стратега, но который не понимает ни сил рынка, ни воздействия своих провокаций, направленных против малых соседних стран. Есть США, которыми управляет незнающий и склонный к психозам человек, но у которого есть удивительно точное чутье того, что найдет отклик у его сторонников. В этом трио политическое благоразумие почти не играет роли. Это делает многое непредсказуемым.

- А Европа?

- Европейцы находятся посередине, в их правительствах тоже есть ряд не особо благоразумных политиков, например, в Италии. Они должны утвердить свои позиции между США и Россией и при этом помочь обеспечить собственную безопасность.

- Как вы относитесь к идее федерального правительства пригласить в мае как можно больше представителей этих игроков на мероприятие по разоружению?

- Предложение в любом случае хорошее. Если контроль над вооружениями повсюду хромает или разрушается, тогда имеет смысл движение во встречном направлении. Также речь идет о необходимой и сильной демонстрации воли. Было бы полезно, если бы на этой конференции прозвучали предложения по разоружению. Для этого необходимо трезво проанализировать, что в принципе представляют собой проблемы безопасности.

- Какие это проблемы?

- В целом европейская безопасность вплоть до Прибалтики находится в хорошем состоянии. НАТО в плане своих ресурсов намного превосходит Россию. Геополитическое положение для Германии сейчас также совсем другое, нежели раньше. Мы больше не фронт, а этап.

- Как выглядит ситуация для России?

- У России в плане возможностей нет шансов. Русские тоже это знают. У Москвы с Калининградом схожая стратегическая проблема, какую для Запада представлял Берлин во время холодной войны. Калининград изолирован, и страны НАТО контролируют пути его обеспечения. Общая ситуация для Европы безопасная - за исключением стран Балтии. К сожалению, Россия уже долгое время ошибочно полагает, что ее безопасность зависит от массивного давления на малых соседей. Так, Москва ведет себя в отношении стран Балтии. Это привело к тому, что балтийские страны НАТО и ЕС активно просят помощь. Их всегда поддерживает Польша, которая из своего исторического опыта имеет достаточно причин для беспокойства. НАТО должна реагировать, и она делает это умеренно и разумно, показывая таким образом, что действует как единое целое. Если Россия прекратит оказывать давление, страхи и опасения прибалтов и поляков исчезнут в течение одного десятилетия. Но пока этого не происходит, НАТО и, в первую очередь, Германия должны обеспечивать безопасность балтийского региона. Это стоит денег. Но цель НАТО в два процента неразумна. Ни один человек не знает, какая доля в постоянно меняющемся ВВП необходима для обеспечения мер безопасности. Нужно изучить потребность и действовать в соответствии с ней.

- Все же в Европе идут тревожные дискуссии. Польша хотела бы разместить в стране американских солдат и ядерное оружие. Другие говорят, если США больше ненадежны, страны ЕС должны вместе с НАТО или без нее разработать другие структуры безопасности. Как они должны выглядеть?

- Здесь я настроен скептически. Трамп может быть временным явлением. Многое говорит об этом. Большая часть элиты из сферы безопасности в Вашингтоне считает альянс крепким. И, несмотря на все вербальные выпады, Трамп не предпринял ничего, чтобы распустить НАТО. Он организовал словесную атаку на ФРГ за то, что мы неразумно тратили много денег, не говоря при этом, на что. Я считаю североатлантический альянс надежнее, чем сейчас о нем говорят в поверхностных дискуссиях. Кроме того, потребуются десятилетия, чтобы европейцы смогли сплотиться и создать автономную обороноспособность. Но сейчас нам это не поможет.

- Что это означает для немецкой оборонной политики?

- Мы должны поставить под вопрос миф о двух процентах и вместе с тем продемонстрировать готовность поддержать балтийские страны - это означает логистическую поддержку и немецкие силы поддержки.

- Что еще?

- Вместе с тем мы должны четко сказать, и лучше всего это сделать при согласовании с другими странами - Нидерландами, Бельгией и Италией - что мы не допустим размещения нового ядерного оружия на нашей территории. И что мы против размещения в Европе новых ракет средней дальности наземного базирования.

- Каковы аргументы против?

- Они скорее спровоцируют первый удар со стороны России. Это никому не нужно. У США достаточно систем воздушного и морского базирования, чтобы выполнить все задачи по расширенному сдерживанию. Это означает также, что нет необходимости в ядерном оружии, которое находится в Европе и должно быть задействовано отчасти и с помощью немецких ВВС. Это оружие можно без вреда устранить, не ограничивая при этом способность сдерживания НАТО. Тогда на запланированной конференции можно было бы сказать: мы готовы устранить это ядерное оружие, если последуют ответные меры с российской стороны. Тогда не получится, что мы придем с пустыми руками и будем просить о разоружении. Тогда мы были бы уверены в себе, в собственной обороне, у нас была бы идея о том, как вернуться к контролю над вооружениями в Европе.

- Россия будет вести переговоры?

- В настоящее время мало признаков, указывающих на это. Об этом можно будет узнать только, когда попробуешь. Шансы есть. Положение России некомфортное. Она - бедное государство с неработающей экономикой. Работает только производство нефти, газа и оборонной продукции. Определенно нужно будет обратить внимание на российскую ментальность в плане обороны. Расширение НАТО на восток было болезненным для России. И компенсация, которую Запад предложил России, была только символической. Это очень сильно ухудшило российское отношение к Западу. Это было удобно для наших восточноевропейских союзников и для Германии. Те, кто это продвигал - например, тогдашний министр обороны Фолькер Рюэ (ХДС) - следовали классическому мышлению и видели в восточноевропейских странах так называемый буфер между Западом и Россией. Мы дали Москве Совет Россия-НАТО. Но он был всегда неработоспособным, когда у России с нами были проблемы по вопросам безопасности - как в вопросах войны в Косово. В конце концов Запад сделал то, что хотел, а России разрешили посмотреть на это. Это лишь усилило параноидальное мышление в Москве.

- Как можно пойти навстречу России?

- Заняться развитием взаимного доверия можно было бы с обсуждения американской системы ПРО в Румынии и Польше, которая должна защитить американские объекты в Европе от ракет из Ирана. Шаги в этом направлении могут предотвратить развитие гонки вооружений. Поскольку если Россия будет и дальше размещать ракеты средней дальности, в НАТО призывы к оборонным действиям против российских ракет будут звучать еще громче. Это может быть профинансировано и реализовано в течение пяти лет. Но можно вести переговоры. Можно разговаривать о новых системах вооружения, которые сейчас только в проекте, чтобы предотвратить следующую волну гонки вооружений. Есть достаточно материала для обсуждения на запланированной конференции по разоружению.

- Вы ожидаете, что европейские страны на Мюнхенской конференции по безопасности выступят, делая упор на самоутверждении? За это выступает председатель конференции Вольфганг Ишингер.

- Для этого не самое лучшее время. С правящими правыми популистами в Италии, Венгрии и Польше перспективы для европейцев не очень хорошие. Исключение составляют Германия и Франция - несмотря на уже урегулированный спор вокруг проекта "Северный поток - 2". Это было бы полезно. Для Европы важно, чтобы обе эти страны не разошлись. Это ядро ЕС, несмотря на внутриполитические сложности в обоих государствах. Это единство имеет все большее значение в отношениях с США, Россией и Китаем.

Андреас Шварцкопф (Andreas Schwarzkopf)

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