Star (Турция): cнова ядерная поляризация

Как только Договор о РСМД утрачивает силу, над Европой нависает угроза ядерной войны. США приостановили участие в договоре, бездоказательно обвинив Россию в его нарушении. Но они и сами его нарушали. А Европа больше не сможет держать баланс между США и Россией, ее страны вынуждены выбирать, на чью сторону встать. Похоже, это сознательный проект Трампа и Путина, пишет турецкая «Стар».

После США Россия тоже заморозила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Это соглашение было подписано Рейганом и Горбачевым в 1987 году и вошло в историю как одна из инициатив, положивших конец холодной войне. Договор предполагал запрет всех ядерных и конвенциональных баллистических ракет наземного базирования средней дальности (от 500 до 5,5 тысяч километров). Он как пресекал производство таких ракет, так и гарантировал уничтожение существующих. Кроме того, ДРСМД подготовил почву для подписания Договора о сокращении стратегических вооружений в 1991 году.

ДРСМД был нацелен на снижение риска возникновения ядерной войны между двумя крупными державами, и в связи с этим в общей сложности было уничтожено 2,7 тысячи ракет. С заключением ДРСМД и последовавших за ним двух договоров о сокращении ядерных вооружений ядерные запасы двух стран уменьшились на 30%.

Следует отметить, что ДРСМД прежде всего преследовал цель устранить риск ядерной войны в Европе. Во времена холодной войны две стороны размещали угрожающие друг другу ракеты, беря на прицел европейское географическое пространство, и договор выражал волю сторон не угрожать Европе или друг другу посредством Европы.

История давняя

После терактов 11 сентября 2001 года США объявили о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 года, объяснив это тем, что подверглись атаке и для борьбы с "осью зла" нуждаются в вооружениях, которые находятся в сфере охвата этого соглашения.

Учитывая, что системы противоракетной обороны были разработаны против баллистических ракет с ядерными зарядами, США после 11 сентября 2001 года допускали, что страны "оси зла" могут совершить ядерную атаку. До настоящего момента такой атаки не было; возможно, ее не случилось бы никогда. Но США утверждали, что данное оружие не было использовано благодаря принятым ими мерам.

А ДРСМД впервые возник на повестке дня России в 2007 году. Путин, заявив, что этот договор больше не отвечает интересам России, в качестве основания указал, что США уже давно нарушили это соглашение. Заявление было сделано в период после встречи, способствовавшей развитию сотрудничества НАТО и России. В числе причин было присоединение к НАТО ряда стран Восточной Европы в 2004 году и решение о развитии отношений НАТО и Японии в 2007 году.

Россия обращала внимание, что США взяли на себя роль мирового жандарма, действующего руками НАТО. С 2008 года стороны с разной периодичностью обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД, а в 2014 году Обама, заявив, что Россия разрабатывает новые вооружения средней дальности, стал первым президентом, озвучившим необходимость выхода США из договора.

Цель - Европа

Отказаться от выхода из соглашения Обаму заставили европейцы. Ведь если бы договор утратил силу, над Европой снова нависла бы угроза ядерной войны.

Когда при Трампе стало известно о разработке Россией ракетной системы средней дальности "Новатор" 9М729, США приостановили участие в ДРСМД на основании открытого нарушения договора. Конечно, при этом нельзя сказать, что США не разрабатывают похожих систем.

Эти события можно считать сигналом к возобновлению напряженности времен холодной войны в Европе. Очевидно, в наши дни Европа осталась без врага и, закопавшись в себе, не может взять на себя конструктивную роль в балансе США - Россия. Можно сказать, что эти события заставят европейские страны встать на сторону США или России. Но, судя по всему, страны Европы не смогут продемонстрировать единой позиции в этом вопросе и переживут большое потрясение.

Стало быть, речь идет о некоем сознательном европейском проекте Трампа и Путина.

Бериль Дедеоглу (Beril Dedeolu)

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