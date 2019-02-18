"Прекратите покупать не у нас": что США требует от Европы

Пенс пригрозил не защищать страны, закупающие оружие у "противника США"

США не собираются сложа руки смотреть, как их союзники приобретают оружие у потенциальных противников, заявили в Соединенных Штатах. Там подчеркнули, что Вашингтон не сможет гарантировать безопасность Запада, зависящего от Востока.

Вице-президент США Майкл Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не намерен сложа руки наблюдать, как его союзники закупают оружие у потенциальных противников.

"Мы просто так не будем смотреть на то, как наши союзники закупают оружие у наших противников. Мы не сможем дать гарантию мира на Западе, если наши союзники зависят от Востока", - подчеркнул он.

Вероятно, под этими претензиями подразумевается недовольство американской стороны решением Турции о приобретении у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, сказал газете "Коммерсант" глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Этот договор американская сторона восприняла с критикой. Одна из причин связана с риском этого предприятия для НАТО, о котором заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс. Он считает, что в случае покупки Анкарой этого оружия, используемого "известными противниками" НАТО, поставившая С-400 сторона получит возможность изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

Источник ТАСС в МИД Турции подчеркнул, что Анкара собирается использовать С-400 независимо от систем НАТО и только таким образом, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об американских истребителях F-35.

Но в США продолжают гнуть свою линию в этом вопросе. В конце прошлого года агентство Bloomberg сообщило об ультиматуме, который американская сторона поставила Турции из-за контракта с Москвой. Турецкая сторона непременно должна отказаться от этой сделки, иначе под большим вопросом окажется ее участие в программе F-35, заявил глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф.

"Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, ее ждут последствия", - предупредил он.

Впрочем, условия Вашингтона нисколько не напугали Анкару. Отмену контракта с Москвой в Турции назвали невозможной.

В конце ноября прошлого года турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время визита в США заявил, что покупка Анкарой российских ЗРК - решенное дело. Он заверил, что сделка состоится, несмотря на неодобрение со стороны Соединенных Штатов и других членов НАТО. По его словам, этот вопрос "не подлежит дальнейшему обсуждению".

Глава МИД Турции уточнил, что турецкая сторона ожидает получить от России С-400 в конце 2019 года. Эту информацию 6 февраля подтвердил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. Он рассказал газете "Коммерсантъ", что российская сторона поставит Турции С-400 к осени.

"Портфель заказов Турции сегодня превышает $1 млрд, в 2017 году, как вам известно, был подписан контракт на С-400. Уже дважды мы пошли на корректировку сроков в сторону сокращения, и к осени 2019 года обязательства будут выполнены", - сообщил Шугаев.

Он напомнил, что контракт к тому же предполагает техническое сотрудничество двух государств. По его словам, российская сторона готова к локализации производства отдельных элементов системы. В то же время он уточнил, что опасность передачи или копирования чувствительной для России технологии не возникнет.

На следующий день после этого Hürriyet Daily News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что американские власти не продадут Турции свои ЗРК Patriot, если турецкие власти все же приобретут российские C-400.

"Мы не будем запрашивать разрешение конгресса и не сможем осуществить продажу Турции систем Patriot, если процесс продажи С-400 будет продолжаться", - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что приобретение Анкарой С-400 может даже привести к введению санкций со стороны Соединенных Штатов в рамках закона CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

О решении американской администрации продать Турции ЗРК Patriot на общую сумму $3,5 млрд стало известно 18 декабря прошлого года.

Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности военного ведомства США сообщило, что Государственный департамент уже одобрил сделку между Турцией и США.

"Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции", - пояснили в сообщении Пентагона.

Лидия Мисник