Ядерное домино: новая гонка вооружений глазами аналитиков Мюнхенской конференции по безопасности (Українська правда, Украина)

После выхода США из Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (РСМД) начало периода вооружения в мире, похоже, стало неизбежным. На этой неделе, накануне Мюнхенской конференции по безопасности, ее организаторы обнародовали большое ежегодное исследование о ситуации с безопасностью в мире. «Украинская правда» узнала детали документа.

Несколько лет подряд политические лидеры Запада отказывались признавать реальность, в которую превратились отношения с путинской Россией. Год за годом политики отрицательно отвечали на вопрос о том, не вошел ли мир в новую холодную войну, и объясняли: мол, до отношений Советского Союза и Запада нам еще далеко, да и гонки вооружений, к счастью, нет. Теперь сторонники этой теории лишились еще одного аргумента.

На этой неделе, накануне Мюнхенской конференции по безопасности, ее организаторы обнародовали большое ежегодное исследование о ситуации с безопасностью в мире. Этот документ пользуется непререкаемым авторитетом, и в нем впервые признается, что ключевые государства действительно входят в период вооружения - с усилением роли ядерного арсенала.

Ядерный вызов - 2019

В Мюнхенском отчете, среди прочего, содержится анализ основных проблемных вопросов мировой безопасности. Это и вопросы торговли (в последнее время все чаще говорят о торговых войнах), и международная организованная преступность, включая наркоторговлю. Но на первое место в этом списке составители отчета поставили именно проблему вооружения, начав раздел цитатами Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Мы модернизируем и создаем принципиально новые ядерные силы. И, скажу откровенно, мы должны это делать - потому что другие это делают. Как только они остановятся - остановимся и мы; но они этого не делают. А если они не планируют останавливаться, то мы должны быть впереди - на невиданном до сих пор уровне ядерного вооружения", - заявил президент США.

"Конечно, нужно будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-либо преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность", - пояснил аналогичные действия его российский коллега.

Эти цитаты датированы еще прошлым годом, а после официальной "смерти" Договора о РСМД ситуация стала еще острее. Причем речь идет о "ядерной гонке" не только между Россией и США. Мир стал многополярным.

"Холодная война привела к появлению механизмов контроля за распространением оружия массового уничтожения и взаимному сокращению вооружений двух крупнейших мировых ядерных держав. Сегодня же, с созданием многополюсного ландшафта безопасности и с ускорением технологического прогресса, наступил кризис контроля над вооружениями", - констатирует Мюнхенский отчет.

Подготовка к 55-й Мюнхенской конференции по безопасности Источник изображения: © AFP 2019, Christof Stache

Крах американо-российских ядерных договоров подливает горючего в эти процессы, поскольку "усиливает недоверие к тому, что ядерные державы стремятся к постепенному разоружению. "Роль ядерного оружия, похоже, растет", - констатируют в Мюнхене.

По данным исследователей, гонка вооружений уже сейчас не ограничивается парой США и России. "Все девять государств, обладающих ядерным оружием, добавляют или модернизируют свои арсеналы, наверное, намереваясь получить преимущество в период новой неопределенности". Общую атмосферу неопределенности усилило и то, что мир оказался "неспособным сдержать ядерную программу Северной Кореи", и "шаткое состояние иранского ядерного соглашения" после выхода из него США.

Все это способно спровоцировать "эффект домино распространения ядерного оружия", говорится в документе. Столь пессимистичных прогнозов Мюнхенский отчет не давал уже давно. Документ констатирует: проблема не только в том, что старые договоренности нарушены. Беда еще и в том, что практически никто не верит в появление новых соглашений вместо них - хотя политики и заявляют в необходимости подписания многостороннего договора о разоружении.

И тем более нет надежд на появление договора о новых типах высокотехнологичного оружия. "Есть мало оснований считать, что эффективные механизмы контроля над новыми и потенциально меняющимися технологиями вооружений находятся в пределах досягаемости", - говорится в Мюнхенском отчете. В документе приводится пример такого оружия, способного нести ядерные заряды: это "гиперзвуковые ракеты" (со скоростью в 6-12 тысяч км/ч, что в 5-10 раз выше скорости звука) с беспрецедентным сочетанием скорости и маневренности, способные обойти практически любую имеющуюся противоракетную оборону и радикально сократить время предупреждения о возможном ударе.

Не только Россия

Биполярный мир уже ушел в прошлое. Еще несколько лет назад об этом почти не говорили, но сейчас большинство ключевых столиц сходятся на этом мнении, констатирует документ. "Мир вступает в новую эру, где "большие силы" конкурируют друг с другом", - говорится в нем. Это - магистральная мысль, которая проходит через весь отчет. И главное, далеко не все эти большие силы является демократиями.

"Хотя некоторые западные аналитики еще более 10 лет назад предупреждали, что крупные авторитарные государства вернут статус важнейшего вызова для Запада и либерального мирового порядка, политики и наблюдатели в Вашингтоне осознали это только недавно", - отмечает отчет.

Ныне этот фактор превратился в ключевую проблему для США в сфере безопасности, вытеснив с этого "поста" терроризм, борьба с которым определяла оборонную стратегию Штатов почти два десятилетия.

Бывший глава Пентагона Джейс Мэттис, который ушел в отставку в конце 2018 года из-за разногласий во взглядах с Трампом, в своем прощальном письме назвал два государства, которые генерируют главную угрозу - это Россия и Китай. "(Они) хотят сформировать мир, соответствующей их авторитарной модели, и получить право вето на решения других стран в сферах экономики, дипломатии и безопасности, продвигая собственные интересы за счет интересов своих соседей, за счет интересов США и союзников", - говорится в письме Мэттиса.

Мюнхенский отчет приводит данные и цитаты высокопоставленных американских чиновников, которые подтверждают: в Вашингтоне осознают китайский вызов и готовы "противостоять настойчивости Пекина" - так же, как и Москвы.

Но между Китаем и Россией есть важное отличие. Аналитики считают, что российская угроза - это ненадолго. "В отличие от Китая, долгосрочные перспективы Москвы как геополитического соперника США не выглядят весьма значительными. Ее экономика страдает от нестабильной национальной валюты, от падения цен на нефть, а также от санкций, введенных ЕС и США в ответ на действия России против Украины. В 2018 году пятый год подряд снижались фактические (средние) доходы российских граждан", - считают авторы отчета.

В документе нет конкретных прогнозов о том, как долго, по их мнению, российская угроза будет сохранять актуальность для Запада. Причем агрессивные, а иногда (например, в Сирии) и успешные военные действия россиян за границей, по их мнению, не опровергают теорию о временном характере российской угрозы.

Лучше всего это иллюстрирует сравнение оборонных бюджетных расходов. На приведенном графике самая высокая линия - это уровень расходов США. Вскоре их могут догнать оборонные расходы Китая - это растущая полоса на графике. Линия России - далеко внизу, и непродолжительный рост расходов быстро сменился падением.

Почему же тогда сейчас Россию называют среди ключевых угроз? Прежде всего, потому, что именно ее действия ведут к новой гонке вооружений. Речь идет и о разрушенном договоре о РСМД, и о ядерном договоре о постепенном разоружения СНВ-III (по американской терминологии, New START Treaty), срок действия которого истекает в 2021 году. Шансы на его продолжение - близки к нулю.

Но, начав гонку вооружений, Россия вряд ли будет иметь шансы "соревноваться" с другими государствами. А вот Китай, по мнению Запада, уже является серьезным мировым игроком и останется в этом статусе еще долго. Российский же ядерный арсенал в результате гонки вооружений может утратить ключевое значение - если в РФ не найдут технологические решения, которые окажутся недостижимыми для американцев.

"Пересмотр (стратегии) американской противоракетной обороны, обнародованный в середине января 2019 года, скорее всего, подкрепит распространенный в Москве страх, что со временем российское оружие окажется неспособным преодолеть американскую противоракетную оборону, и таким образом, в случае потенциального удара по России, у нее не будет уверенности в своей способности нанести ответный удар", - говорится в обзоре.

Сергей Сидоренко

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