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18.02.2019
РИА Новости

Россия хочет понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике, заявил Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Россия хочет понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике и обсуждает активность НАТО со своими соседями из Норвегии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы видим более активную деятельность со стороны членов НАТО. Мы обсуждали это соседями из Норвегии, мы хотим понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике", - заявил Лавров в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

"Если вы послушаете таких людей, как министр обороны Соединенного королевства, то у вас может сложиться впечатление, что никто, кроме НАТО, не имеет право находиться где бы то ни было вне пределов своих границ. Поэтому мы предложили много проектов в контексте Арктического совета и других северных структур. Мы не считаем, что сотрудничество по Арктике требует какого-либо военного измерения. Надеюсь, что так думают и наши партнеры", - отметил он также.
16.02.2019
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Норвегия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Арктика
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