Россия хочет понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике, заявил Лавров

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Россия хочет понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике и обсуждает активность НАТО со своими соседями из Норвегии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы видим более активную деятельность со стороны членов НАТО. Мы обсуждали это соседями из Норвегии, мы хотим понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике", - заявил Лавров в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

"Если вы послушаете таких людей, как министр обороны Соединенного королевства, то у вас может сложиться впечатление, что никто, кроме НАТО, не имеет право находиться где бы то ни было вне пределов своих границ. Поэтому мы предложили много проектов в контексте Арктического совета и других северных структур. Мы не считаем, что сотрудничество по Арктике требует какого-либо военного измерения. Надеюсь, что так думают и наши партнеры", - отметил он также.